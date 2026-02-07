Mascalucia: Carabinieri denunciano 42enne per omissione di soccorso dopo sinistro stradale

Travolge un sedicenne e fugge in preda al panico: le indagini dei Carabinieri inducono il responsabile a costituirsi. Il giovane è finito in ospedale con 20 giorni di prognosi.

Ha un nome il conducente che, dopo un violento impatto, si è dileguato lasciando un minorenne ferito e incosciente sulla strada. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 42enne di Mascalucia, ritenuto responsabile di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti. L’episodio si è verificato intorno alle ore 20:00 in via Alcide De Gasperi.

Secondo la ricostruzione, l’uomo, alla guida della sua autovettura, si è scontrato con uno scooter condotto da un 16enne del posto. La dinamica iniziale suggerirebbe un mancato rispetto del diritto di precedenza. Dopo l’urto, invece di fermarsi, l’automobilista si è allontanato in tutta fretta, lasciando il ragazzo sull’asfalto ancora senza conoscenza. Sono stati alcuni passanti ad attivare immediatamente i soccorsi: il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Marco” di Catania, dove i sanitari lo hanno curato per politraumi e suturato ferite lacero-contuse al capo, con una prognosi di 20 giorni.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato solo il motociclo danneggiato, ma hanno subito avviato l’escussione dei testimoni. L’attività investigativa pressante ha evidentemente indotto il 42enne a ritornare sui suoi passi: l’uomo si è presentato ai Carabinieri ammettendo le proprie responsabilità e giustificando la fuga con uno stato di agitazione trasformatosi in panico.

L’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.