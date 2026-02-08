Ognina, dove Ulisse gettò l’ancora: viaggio nel borgo dei pescatori e della “Madunnuzza”

Ognina, il borgo sul mare dove il mito incontra la tradizione: devozione, “luzzi” colorati e gastronomia d’eccellenza.

Se il cuore barocco di Catania batte tra la pietra nera del centro storico, il suo respiro più profondo si sente a Ognina, l’affaccio naturale della città sullo Ionio. Questo antico borgo marinaro non è solo una zona residenziale di pregio, ma un luogo dove la storia sfuma nella leggenda: la tradizione, infatti, identifica questa insenatura come il mitico “Porto di Ulisse”, il punto d’approdo citato da Omero nell’Odissea durante il viaggio dell’eroe greco.

Il fulcro della vita del quartiere è la suggestiva piazza dominata dal santuario della Madonna di Ognina. Qui si custodisce il simulacro della “Madunnuzza”, protagonista ogni anno a settembre di una delle feste religiose più sentite dai catanesi. Il porticciolo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la spettacolare processione a mare: centinaia di imbarcazioni scortano la Vergine lungo la costa, in un abbraccio commovente tra fede e onde che unisce residenti e turisti.

L’atmosfera di Ognina è scandita dal dondolio dei “luzzi”, le tipiche barche in legno dai colori vivaci ormeggiate al molo. Passeggiando lungo la banchina, è ancora possibile osservare i pescatori intenti a rammendare le reti, immersi nel profumo di salsedine. Ma il borgo è anche una destinazione imprescindibile per gli amanti della buona tavola: rinomato per la sua gastronomia d’eccellenza, offre dalle pescherie con il pescato del giorno ai ristoranti gourmet che reinterpretano i classici siciliani, come la pasta con i ricci o il pesce spada alla ghiotta.

Oggi il quartiere vive una doppia anima che ne accresce il fascino: quella antica, fatta di casette basse e scogli lavici, e quella moderna del Lungomare, meta prediletta per il running, le passeggiate domenicali e il relax al tramonto. È il rifugio ideale per chi, restando in città, cerca il contatto autentico con il mare.