Metro Catania, stop alla stazione Borgo fino al 9 marzo: ecco orari e percorsi delle navette

Lavori di ammodernamento e sicurezza: da domani stop ai treni nella storica fermata di via Etnea, attivati i collegamenti su gomma.

Metro Catania, scatta la chiusura della stazione Borgo: un mese di cantieri e navette sostitutive per Milo.

Da domani e fino al prossimo 9 marzo, i pendolari della metropolitana di Catania dovranno rinunciare alla fermata “Borgo”. La storica stazione di via Etnea alta chiude al pubblico per un mese esatto, rendendo necessaria una riorganizzazione temporanea della mobilità per chi utilizza quella specifica tratta. La decisione di Ferrovia Circumetnea rientra in un più ampio piano di manutenzione e upgrade tecnico della rete.

A chiarire le motivazioni dello stop è il direttore generale di Fce, Salvo Fiore: «È necessario per consentire interventi di adeguamento dell’infrastruttura, per migliorare la sicurezza e le prestazioni della rete. Stiamo lavorando per ridurre al minimo i tempi di chiusura». Nonostante il cantiere localizzato, l’azienda ha confermato la regolarità del servizio per tutte le altre stazioni della linea, che continueranno a operare secondo gli orari standard.

Per mitigare i disagi ai viaggiatori, è stato istituito un servizio di navetta sostitutiva che collegherà direttamente la fermata chiusa con la vicina stazione “Milo”. Gli orari dei bus sono stati calibrati in base ai flussi di utenza: «Il bus navetta seguirà un percorso diretto con frequenza di 15 minuti negli orari di punta (7-8 e 13-15) e di 30 minuti durante il resto dell’esercizio». Si precisa che il servizio sostitutivo non sarà effettuato di domenica. Il piano di ammodernamento non si ferma qui: dopo il Borgo, si interverrà a rotazione sulle stazioni di Giuffrida, Italia e Galatea.