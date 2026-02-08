Oroscopo della Settimana dall’8 al 15 Febbraio 2026: Stelle e Destino

Previsioni astrali complete per ogni segno con focus su sentimenti, carriera e il segno top della settimana.

L’assetto planetario di questa settimana delinea un quadro astrologico dinamico, dominato da un transito di Mercurio particolarmente vivace che promette di sbloccare situazioni rimaste a lungo in sospeso. In questo scenario di rinnovamento, il gradino più alto del podio spetta senza ombra di dubbio ai Gemelli. Per i nati sotto questo segno si preannuncia una settimana folgorante, dove la protezione degli astri agirà come un vero e proprio catalizzatore di opportunità. In amore, il fascino magnetico sarà la chiave per aprire cuori apparentemente blindati, mentre nel lavoro la lucidità mentale permetterà di chiudere accordi strategici con una velocità sorprendente. Non si tratterà solo di fortuna cieca, ma di una perfetta sincronia tra l’istinto e l’azione, rendendo ogni iniziativa dei Gemelli un successo annunciato. Se appartenete a questo segno, il consiglio è di non restare a guardare: l’universo vi sta offrendo un palcoscenico d’eccezione, sta a voi recitare la parte dei protagonisti assoluti, consapevoli che ogni scelta fatta in questi giorni avrà un impatto positivo a lungo termine.

Ariete

La settimana si apre con una grande energia vitale grazie a Marte favorevole. In amore, i single potrebbero fare incontri inaspettati, mentre le coppie consolidate ritrovano un’intesa fisica molto forte. Sul lavoro, è il momento di osare: se avete un progetto nel cassetto, presentatelo ora. Consiglio della settimana: Canalizzate l’irruenza nello sport.

Toro

Venere protegge il vostro segno regalando momenti di pura dolcezza. In amore, la stabilità è la parola chiave; godetevi le gioie domestiche. Sul lavoro, potrebbero esserci rallentamenti burocratici, ma la vostra pazienza gestirà tutto con successo. Consiglio della settimana: Concedetevi un momento di relax nella natura.

Gemelli

Siete il segno più fortunato della settimana in amore e lavoro! In amore, Mercurio vi rende magnetici: nessuno saprà dirvi di no. Sul lavoro, arrivano proposte interessanti o conferme attese; la vostra creatività è ai massimi storici. Consiglio della settimana: Stringete nuove collaborazioni professionali.

Cancro

La Luna influenza il vostro umore rendendovi sensibili. In amore, sentite il bisogno di protezione e coccole; parlate chiaramente con il partner. Sul lavoro, la vostra intuizione vi guiderà lontano: fidatevi delle sensazioni prima di firmare accordi. Consiglio della settimana: Proteggete la vostra privacy.

Leone

Il Sole vi regala carisma, ma attenzione all’orgoglio. In amore, evitate di essere troppo autoritari per non innescare discussioni. Sul lavoro, siete leader naturali e i risultati arrivano, ma ricordate che il gioco di squadra è fondamentale. Consiglio della settimana: Imparate l’arte della diplomazia.

Vergine

Settimana di riflessione e bilanci necessari. In amore, è tempo di fare chiarezza: parlate con onestà. Sul lavoro, la precisione sarà il vostro asso nella manica; scoverete un errore altrui determinante. Consiglio della settimana: Non cercate a tutti i costi la perfezione.

Bilancia

Cercate l’equilibrio tra dovere e piacere. In amore, l’armonia regna sovrana e potreste pianificare un viaggio. Sul lavoro, è un periodo di transizione: seminate con cura e i frutti arriveranno. Consiglio della settimana: Dedicate tempo a un hobby creativo.

Scorpione

Passione e mistero caratterizzano i prossimi giorni. In amore, i legami diventano profondi e viscerali; attenzione però alla gelosia. Sul lavoro, la vostra determinazione è incrollabile: puntate dritti all’obiettivo. Consiglio della settimana: Praticate la meditazione per mantenere la calma.

Sagittario

Voglia di libertà e nuovi orizzonti. In amore, rompete la routine organizzando qualcosa di insolito. Sul lavoro, nuove opportunità anche lontano da casa potrebbero bussare alla vostra porta; valutate con cura. Consiglio della settimana: Siate pronti a cambi di programma improvvisi.

Capricorno

La concretezza è la vostra forza. In amore, cercate di non apparire distanti e dedicate tempo di qualità ai vostri cari. Sul lavoro, la vostra dedizione viene notata: è il momento di puntare a una promozione meritata. Consiglio della settimana: Imparate a delegare i compiti.

Acquario

Siete in una fase di grande rinnovamento interiore. In amore, le sorprese sono dietro l’angolo: lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro, le vostre idee innovative si riveleranno vincenti in poche settimane. Consiglio della settimana: Seguite il vostro istinto rivoluzionario.

Pesci

Sogni e realtà si fondono. In amore, vivete un periodo di grande romanticismo; possibili colpi di fulmine. Sul lavoro, la sensibilità vi permette di anticipare le mosse della concorrenza. Consiglio della settimana: Scrivete le vostre intuizioni su un diario.