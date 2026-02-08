Catania, ferimento con arma da fuoco al Villaggio Dusmet: indagini della Polizia in corso

Agguato al Villaggio Dusmet: pregiudicato gambizzato e trasportato d’urgenza al Cannizzaro. Indaga la Polizia.

Un uomo di 48 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava nel popoloso quartiere del Villaggio Dusmet. La vittima, un pregiudicato catanese, è stata raggiunta da un proiettile alla coscia, in quella che agli occhi degli investigatori appare come una classica “gambizzazione”, tipica degli avvertimenti negli ambienti della criminalità.

L’uomo non ha atteso l’arrivo dell’ambulanza: è stato soccorso immediatamente da un conoscente e trasportato con un mezzo privato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro, dove i medici hanno prestato le prime cure. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e il movente che ha armato la mano dello sparatore.

Il profilo della vittima sarebbe già noto negli archivi della Questura. Il 48enne, infatti, sarebbe una “vecchia conoscenza” delle forze dell’ordine, essendo stato in passato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile con l’accusa di far parte di una banda specializzata in rapine. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.