Banche e consumatori a confronto sotto l’Etna: Tanasi riceve il vicepresidente Sella

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 09 Febbraio 2026 - 16:24
banca (pexels) - cataniaoggi

banca (pexels) - cataniaoggi

Domani l’incontro tra Francesco Tanasi (Codacons) e il banchiere Sebastiano Sella: al centro del tavolo trasparenza, tassi e innovazione digitale.

Catania diventa domani l’ombelico del dialogo tra il mondo della tutela dei consumatori e i vertici del sistema bancario nazionale. È previsto infatti un incontro istituzionale di rilievo tra Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons, e Sebastiano Sella, Vicepresidente di Banca Sella Holding e di Banca Sella S.p.A., colonna portante dello storico gruppo bancario privato italiano attivo nel credito e nell’innovazione digitale.

L’appuntamento si configura come un momento di confronto serrato su temi che toccano da vicino le tasche e la quotidianità dei cittadini. Al centro della discussione ci saranno la trasparenza nei rapporti bancari, l’evoluzione dei servizi finanziari e le sfide, non sempre facili, poste dalla digitalizzazione del settore. In un contesto economico in continua mutazione, il dialogo punterà i riflettori sulle necessità concrete di famiglie e imprese, con un focus particolare sulla protezione dei dati personali e sul rafforzamento delle garanzie a tutela degli utenti che utilizzano sistemi di pagamento elettronici.

Il Codacons ha ribadito come questo faccia a faccia sia fondamentale per promuovere modelli di sviluppo più equi e responsabili, che mettano al centro il cittadino-consumatore. «Il confronto con il mondo bancario è essenziale per rafforzare trasparenza e correttezza, soprattutto in una fase storica complessa come quella attuale», ha dichiarato Tanasi, sottolineando l’importanza di un approccio orientato alle esigenze del territorio. L’incontro di domani rappresenta dunque un passo verso la costruzione di un sistema finanziario più accessibile e meno distante dai bisogni della comunità etnea e nazionale.

Tags: , , , , , , ,

Mirino su Sant’Agata: Di Pasquale e Marchese trionfano al poligono di Catania

Redazione 09 Febbraio 2026 - 18:03

Venticinque anni di donazioni: il San Marco cambia look per vincere la sfida contro il calo del sangue

Redazione 09 Febbraio 2026 - 16:25

Sotto la Villa Bellini batte un cuore del ‘700: riapre il Criptoportico del Principe Paternò Castello

Redazione 09 Febbraio 2026 - 16:06

Far West in viale Libertà, maxi rissa davanti ai locali: scattano denunce e Daspo per 7 giovani

Redazione 09 Febbraio 2026 - 12:16

Saccheggiano una cabina Enel e fuggono: presi in viale Moncada i ladri di “oro rosso”

Redazione 09 Febbraio 2026 - 11:05

Toglie i sigilli alle macchinette sequestrate per far giocare i clienti: stangata da 70mila euro per una 31enne

Redazione 09 Febbraio 2026 - 11:02

Ultimissime

Mirino su Sant’Agata: Di Pasquale e Marchese trionfano al poligono di Catania

Redazione 09 Febbraio 2026 - 18:03

Venticinque anni di donazioni: il San Marco cambia look per vincere la sfida contro il calo del sangue

Redazione 09 Febbraio 2026 - 16:25
banca (pexels) - cataniaoggi

Banche e consumatori a confronto sotto l’Etna: Tanasi riceve il vicepresidente Sella

Redazione 09 Febbraio 2026 - 16:24

Sotto la Villa Bellini batte un cuore del ‘700: riapre il Criptoportico del Principe Paternò Castello

Redazione 09 Febbraio 2026 - 16:06

Dal ghiaccio al microfono: la nuova sfida di Wim Hof per curare l’anima con la voce

Redazione 09 Febbraio 2026 - 15:25