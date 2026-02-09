Banche e consumatori a confronto sotto l’Etna: Tanasi riceve il vicepresidente Sella

Domani l’incontro tra Francesco Tanasi (Codacons) e il banchiere Sebastiano Sella: al centro del tavolo trasparenza, tassi e innovazione digitale.

Catania diventa domani l’ombelico del dialogo tra il mondo della tutela dei consumatori e i vertici del sistema bancario nazionale. È previsto infatti un incontro istituzionale di rilievo tra Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons, e Sebastiano Sella, Vicepresidente di Banca Sella Holding e di Banca Sella S.p.A., colonna portante dello storico gruppo bancario privato italiano attivo nel credito e nell’innovazione digitale.

L’appuntamento si configura come un momento di confronto serrato su temi che toccano da vicino le tasche e la quotidianità dei cittadini. Al centro della discussione ci saranno la trasparenza nei rapporti bancari, l’evoluzione dei servizi finanziari e le sfide, non sempre facili, poste dalla digitalizzazione del settore. In un contesto economico in continua mutazione, il dialogo punterà i riflettori sulle necessità concrete di famiglie e imprese, con un focus particolare sulla protezione dei dati personali e sul rafforzamento delle garanzie a tutela degli utenti che utilizzano sistemi di pagamento elettronici.

Il Codacons ha ribadito come questo faccia a faccia sia fondamentale per promuovere modelli di sviluppo più equi e responsabili, che mettano al centro il cittadino-consumatore. «Il confronto con il mondo bancario è essenziale per rafforzare trasparenza e correttezza, soprattutto in una fase storica complessa come quella attuale», ha dichiarato Tanasi, sottolineando l’importanza di un approccio orientato alle esigenze del territorio. L’incontro di domani rappresenta dunque un passo verso la costruzione di un sistema finanziario più accessibile e meno distante dai bisogni della comunità etnea e nazionale.