Carabinieri Acireale: denunciato 58enne per circonvenzione di incapace ai danni di un’anziana

Circonvenzione di incapace Acireale: 58enne nei guai

Pensava di aver trovato una “gallina dalle uova d’oro”, ma il suo piano è stato sventato dall’attenzione degli impiegati postali e dall’intervento dei militari. I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno denunciato un 58enne di Acireale, ritenuto responsabile di circonvenzione di persona incapace, appropriazione indebita e falsificazione di strumenti di pagamento.

L’indagine è scaturita da una segnalazione del personale dell’ufficio postale della frazione di Pozzillo (attualmente ospitato nella struttura di Guardia Mangano). Gli impiegati avevano notato la condotta sospetta dell’uomo nei confronti di una 79enne di origini straniere, la quale si presentava allo sportello sempre accompagnata dal 58enne e da un coetaneo, quest’ultimo risultato poi estraneo ai fatti.

I militari, intervenuti sul posto, hanno ascoltato separatamente le parti, facendo emergere la truffa. L’uomo aveva raggirato l’anziana offrendole una falsa assistenza “disinteressata” per il disbrigo di pratiche burocratiche. Sfruttando l’età avanzata della vittima e la sua scarsa padronanza della lingua italiana, l’aveva convinta a spostare la pensione di reversibilità su un conto postale.

Dopo averle fatto firmare documenti definiti “non importanti”, il 58enne si era impossessato delle carte Bancomat. In soli due mesi, l’uomo ha prosciugato il conto attraverso prelievi ATM e spese personali, sottraendo alla vittima anche la tredicesima con la scusa di una fantomatica “trattenuta INPS”. L’intervento dell’Arma ha impedito che la donna continuasse a subire questi prelievi forzosi.

Disclaimer: L’indagato è ritenuto responsabile sulla base degli indizi attuali, da verificare nelle successive fasi processuali.