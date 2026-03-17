Luchè annuncia il Summer Tour 2026: date e info sui concerti a Palermo e Catania

Luchè infiamma la Sicilia: annunciate due nuove date estive a Palermo e Catania per il “Summer Tour 2026”. Dopo il successo di Sanremo con il brano “Labirinto”, l’icona del rap italiano torna nell’isola per due appuntamenti imperdibili a luglio.

L’icona del rap italiano Luchè ha annunciato ufficialmente il suo “Summer Tour 2026”, organizzato da Vivo Concerti, che vedrà l’artista protagonista di due grandi eventi in terra siciliana. Gli appuntamenti, promossi da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli, sono fissati per il 30 luglio al Velodromo di Palermo e il 31 luglio alla Villa Bellini di Catania. La tournée estiva segue la scia del “Luchè Arena Tour”, inaugurato con un clamoroso sold out lo scorso 15 marzo al Palazzo dello Sport di Roma.

Reduce dalla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha calcato il palco del Teatro Ariston con il brano “Labirinto”, Luchè porterà dal vivo lo stile e l’attitudine che lo hanno reso uno dei rapper più rispettati del panorama nazionale. Il brano sanremese, già diventato virale su TikTok, sarà accompagnato in scaletta dai successi dell’ultimo album “Il mio lato peggiore”, già certificato disco di platino, e dalla hit “Nessuna”, che ha dominato le classifiche streaming occupando per giorni la vetta della Top 50 Italia di Spotify.

I fan siciliani avranno una prima occasione di incontro con l’artista già il 26 marzo al Palarescifina di Messina, prima della tranche estiva che si preannuncia come un viaggio tra storia e innovazione musicale. Luchè, che vanta oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, continua a ridefinire i confini del rap game italiano, rimanendo fedele a un’identità che lo ha portato lo scorso anno a celebrare una notte epica allo Stadio Diego Armando Maradona della sua Napoli. Il tour si concluderà il 10 settembre con uno show internazionale nella cornice dell’Ippodromo di Agnano.

La vendita dei biglietti per le date di Palermo e Catania sarà disponibile online su Ticketone a partire dalle ore 14:00 di martedì 17 marzo. Per chi preferisce l’acquisto fisico, i tagliandi saranno disponibili nei punti vendita abituali dalle ore 11:00 di domenica 22 marzo. Un’occasione imperdibile per assistere dal vivo alla consacrazione di un artista che sta segnando un anno straordinario fatto di riconoscimenti e sold out continui.