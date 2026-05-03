Teatro Massimo Bellini: quattro date sinfoniche d’eccellenza per la stagione concertistica di maggio

Il Teatro Massimo Bellini di Catania annuncia due grandi appuntamenti sinfonici tra virtuosismo e colore: riflettori puntati sui capolavori di Rachmaninov, Brahms, Glinka e Chačaturjan. Il 5 e 6 maggio la prestigiosa compagine “Sinfonica Vincenzo Bellini” torna nel sontuoso scrigno del Sada sotto la direzione di Epifanio Comis; seguirà l’8 e il 9 maggio un programma dedicato a “Capricci, variazioni e suite” diretto da Giuseppe Grazioli con il pianista Dmitry Ishkhanov.

Il Teatro Massimo Bellini di Catania propone una rapida sequenza di concerti sinfonici che mettono al centro le pagine più intense e spettacolari del repertorio tra Otto e Novecento. Gli appuntamenti vedranno protagonisti interpreti di riconosciuta esperienza e personalità, valorizzando la versatilità dell’ente lirico etneo.

Rachmaninov & Brahms: 5 e 6 maggio

Il primo concerto recupera l’appuntamento originariamente previsto per giugno e segna il ritorno della “Sinfonica Vincenzo Bellini”, fiore all’occhiello del Conservatorio cittadino, dopo i recenti successi ottenuti nelle tournée estere a Berlino, Vienna, Lubiana e Bucarest.

Direzione e solisti: sul podio salirà il maestro Epifanio Comis , mentre la parte solistica del celebre Concerto n. 2 di Rachmaninov sarà affidata al giovanissimo talento Matteo Bortolazzi .

sul podio salirà il maestro , mentre la parte solistica del celebre di Rachmaninov sarà affidata al giovanissimo talento . Programma: la serata si aprirà con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore di Sergej Rachmaninov e si chiuderà con la Prima Sinfonia in do minore di Johannes Brahms.

la serata si aprirà con il di Sergej Rachmaninov e si chiuderà con la di Johannes Brahms. Orari: martedì 5 maggio alle ore 20.30 (Turno A) e mercoledì 6 maggio alle ore 17.30 (Turno B).

Glinka & Chačaturjan: 8 e 9 maggio

Il secondo programma, intitolato “Capricci, variazioni e suite”, promette un grande impatto melodico e ritmico attraverso una selezione di capolavori russi e sovietici.

Protagonisti: la direzione è affidata a Giuseppe Grazioli , interprete di riferimento per il repertorio del tardo Ottocento, con il pianista internazionale Dmitry Ishkhanov .

la direzione è affidata a , interprete di riferimento per il repertorio del tardo Ottocento, con il pianista internazionale . Programma: l’apertura è affidata alla Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov, seguita dall’ Ouverture spagnola n. 1 di Michail Glinka e dal visionario Una notte sul Monte Calvo di Musorgskij. Il finale sarà suggellato dalla Suite da Masquerade di Aram Il’ič Chačaturjan.

l’apertura è affidata alla di Rachmaninov, seguita dall’ di Michail Glinka e dal visionario di Musorgskij. Il finale sarà suggellato dalla di Aram Il’ič Chačaturjan. Orari: venerdì 8 maggio alle ore 20.30 (Turno A) e sabato 9 maggio alle ore 17.30 (Turno B).

Queste proposte testimoniano l’impegno del Bellini nell’offrire pagine di forte impatto comunicativo a un pubblico sempre più vasto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale teatromassimobellini.it.