Catania, festa dei lavoratori: il bilancio dei controlli della Polizia di Stato sul territorio

Massiccio dispiegamento di forze a Catania per il 1° maggio: la Polizia di Stato traccia il bilancio di una giornata di intensi controlli tra viale Kennedy e la Playa. L’operazione interforze ha portato all’arresto di sei pusher e di una banda di rapinatori in trasferta, alla segnalazione di 25 giovani per possesso di droga e a sanzioni record per violazioni al Codice della Strada che superano i 52 mila euro, garantendo la sicurezza di cittadini e turisti durante i grandi eventi musicali.

La Polizia di Stato ha coordinato un articolato dispositivo di sicurezza in occasione della festa dei lavoratori a Catania, presidiando i luoghi di maggior aggregazione e le principali arterie stradali. L’attività, che ha visto l’impiego di reparti speciali, unità cinofile, squadre a cavallo e moto d’acqua, si è concentrata in particolare sul litorale della Playa e su viale Kennedy, teatro di affollati eventi musicali.

Sicurezza e contrasto alla criminalità: arresti e denunce

L’intervento della Squadra Mobile e delle unità operative ha permesso di colpire duramente il fenomeno dello spaccio e della microcriminalità:

Lotta allo spaccio: sono stati individuati e arrestati sei pusher in possesso di droghe sintetiche e sostanze stupefacenti. Altri 25 giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale dopo il sequestro di oltre 250 dosi tra cocaina, anfetamina, chetamina e marijuana.

sono stati individuati e arrestati sei pusher in possesso di droghe sintetiche e sostanze stupefacenti. Altri 25 giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale dopo il sequestro di oltre 250 dosi tra cocaina, anfetamina, chetamina e marijuana. Banda delle rapine: gli agenti hanno arrestato quattro persone di origine partenopea che, utilizzando spray urticanti tra la folla, avevano messo a segno diverse rapine di monili ai danni dei giovani partecipanti ai concerti.

gli agenti hanno arrestato quattro persone di origine partenopea che, utilizzando spray urticanti tra la folla, avevano messo a segno diverse rapine di monili ai danni dei giovani partecipanti ai concerti. Armi e abusivismo: un ventenne è stato denunciato per il possesso di un tirapugni, mentre le moto volanti hanno sanzionato due parcheggiatori abusivi in attività nelle zone dei concerti.

Controlli stradali: sanzioni per 52 mila euro

Particolarmente incisiva è stata l’azione della Polizia Stradale e della Polizia Locale sul fronte della sicurezza viaria. I posti di controllo hanno portato all’identificazione di 369 persone e alla verifica di 137 veicoli. Il bilancio delle infrazioni è pesante:

Guida in stato di alterazione: nove persone sono state denunciate, di cui otto per guida sotto l’effetto di droghe e una per stato di ebbrezza.

nove persone sono state denunciate, di cui otto per guida sotto l’effetto di droghe e una per stato di ebbrezza. Violazioni amministrative: accertate 129 infrazioni (mancanza di casco, guida senza patente o assicurazione) per un ammontare complessivo di 52 mila euro.

accertate 129 infrazioni (mancanza di casco, guida senza patente o assicurazione) per un ammontare complessivo di 52 mila euro. Sequestri e fermi: l’operazione ha portato al fermo amministrativo di 55 veicoli e al sequestro di 19 tra auto e motocicli.

Sotto il costante monitoraggio dell’elicottero del Reparto Volo di Palermo, la Squadra a Cavallo ha garantito la libera fruizione del boschetto della Playa, assicurando un clima di legalità per le migliaia di turisti e cittadini presenti.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.