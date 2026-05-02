Aci Castello: tentato furto aggravato con esplosivo all’Ufficio Postale di Ficarazzi

Assalto esplosivo nella notte a Ficarazzi: fallisce il colpo al bancomat dell’Ufficio Postale di via Tripoli. I malviventi hanno utilizzato la tecnica della “marmotta” per far saltare l’Atm, provocando ingenti danni strutturali allo stabile ma senza riuscire ad asportare la cassaforte; sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Acireale insieme agli artificieri e alla Sezione investigazioni scientifiche per i rilievi volti a identificare i responsabili.

Un boato nella notte ha scosso la frazione di Ficarazzi, nel comune di Aci Castello, dove un commando di malviventi ha preso di mira l’Ufficio Postale di via Tripoli. I criminali hanno tentato di svaligiare lo sportello automatico utilizzando la nota ed estremamente pericolosa tecnica della “marmotta”, che consiste nell’inserimento di un congegno esplosivo direttamente all’interno della fessura dell’Atm.

Danni allo stabile ma bottino salvo

L’esplosione, udita distintamente in tutta la zona, è stata di particolare violenza, tanto da causare danni significativi allo stabile che ospita l’ufficio. Tuttavia, nonostante la forza della deflagrazione, il piano dei rapinatori è andato in fumo: la cassaforte non è stata asportata e i malviventi sono stati costretti alla fuga a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le indagini in corso

Sul luogo del tentato furto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Acireale per mettere in sicurezza l’area e avviare le prime indagini. Per la delicatezza dell’intervento sono stati attivati anche:

Artificieri: incaricati di bonificare l’area e verificare la presenza di eventuali residui di esplosivo.

incaricati di bonificare l’area e verificare la presenza di eventuali residui di esplosivo. Sezione Investigazioni Scientifiche: gli esperti del Comando Provinciale hanno effettuato i rilievi tecnici per isolare tracce utili alla prosecuzione delle indagini.

Le autorità stanno attualmente vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona nell’ipotesi investigativa di risalire al tragitto dei fuggitivi.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.