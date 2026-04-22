Corruzione invisibile, danni reali: il costo silenzioso che logora lo Stato

La corruzione oggi non ha più il volto grossolano e riconoscibile di un tempo. È diventata più sottile, quasi invisibile, capace di insinuarsi nei meccanismi amministrativi senza lasciare tracce evidenti. Ed è proprio questa sua natura “insidiosa e sfuggente” a renderla ancora più pericolosa: non solo sottrae risorse, ma logora lentamente la fiducia collettiva, fino a mettere in discussione le fondamenta stesse della convivenza civile. È lo scenario che emerge con forza nella Relazione annuale dell’Autorità nazionale anticorruzione che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica. L’immagine evocata da Giuseppe Busia – quella dell’Allegoria del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti – non è soltanto una citazione colta. È una fotografia attuale. Quando l’interesse privato prevale sul bene comune, il risultato è sempre lo stesso, ieri come oggi: sistemi pubblici indeboliti, servizi inefficienti, territori più fragili. Cambiano le forme, non gli effetti.

I numeri raccontano una realtà che non può essere ignorata. L’aumento della distrazione dei fondi europei, l’opacità diffusa nei contratti pubblici, l’abuso degli affidamenti diretti non sono semplici anomalie tecniche: sono segnali di un sistema che fatica a garantire trasparenza e concorrenza. E quando quasi tutte le procedure si concentrano su assegnazioni senza confronto competitivo, il rischio non è solo economico, ma anche democratico. Perché la concorrenza non è un orpello burocratico: è una garanzia di qualità, efficienza e imparzialità.

Dietro certe scorciatoie amministrative si annidano dinamiche ben note: frazionamenti artificiosi, opportunismi, talvolta infiltrazioni criminali. Ma il punto più critico riguarda il lavoro e la sicurezza. La catena dei subappalti, soprattutto quando si moltiplica senza una reale necessità tecnica, finisce per scaricare i costi sui soggetti più deboli: piccole imprese schiacciate sui margini, lavoratori con meno tutele, cittadini che ricevono servizi peggiori. È un circuito che produce disuguaglianze e riduce la qualità complessiva del sistema pubblico.

Eppure, non mancano segnali di cambiamento. La digitalizzazione degli appalti e la riduzione delle stazioni appaltanti dimostrano che riformare è possibile. In pochi anni si è passati da un sistema frammentato e analogico a una struttura più snella e, almeno in parte, più trasparente. Ma il problema è che spesso ci si ferma alla superficie: si digitalizzano gli strumenti, senza ripensare davvero i processi. E senza investire adeguatamente sulle competenze e sull’organizzazione delle amministrazioni.

Anche il Pnrr ha rappresentato un’occasione straordinaria, non solo per le risorse messe in campo, ma per il metodo che avrebbe potuto introdurre: programmazione condivisa, visione di lungo periodo, responsabilità sugli obiettivi. Sugli investimenti, Giuseppe Busia ha chiarito che «abbiamo vigilato affinché le norme emergenziali non diventassero scorciatoie pericolose e denunciato i ritardi, troppi, della fase attuativa: sospensioni illegittime, tempi disallineati, progettazioni carenti». Eppure, ancora una volta, il rischio è quello di aver colto solo una parte dell’opportunità. Non solo per i risultati inferiori alle potenzialità, ma anche per le occasioni mancate sul piano sociale: la scarsa attenzione alla parità di genere e all’occupazione giovanile nelle procedure del Piano ne è un esempio evidente. Come se la crescita potesse essere separata dall’equità.

Il punto, allora, non è soltanto contrastare la corruzione con norme e controlli, pur necessari. È ricostruire un equilibrio tra interesse pubblico e privato, tra efficienza e trasparenza, tra velocità e qualità. Perché ogni scorciatoia amministrativa, ogni deroga non giustificata, ogni opacità tollerata produce un costo che prima o poi ricade sulla collettività. E quel costo non è solo economico. È perdita di fiducia, indebolimento delle istituzioni, disgregazione sociale. È, in definitiva, quel paesaggio desolante che Lorenzetti aveva già saputo raccontare secoli fa. Con una differenza: oggi non possiamo dire di non sapere.