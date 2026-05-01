Comune di Catania: approvata la delibera per l’area pedonale permanente a San Berillo

San Berillo diventa zona pedonale: la Giunta Trantino approva l’istituzione dell’area urbana permanente per il rilancio del quartiere storico. Il provvedimento, parte integrante di un vasto piano di rigenerazione urbana, prevede la chiusura al traffico di diciassette strade e l’attivazione di varchi telematici gestiti dall’Amts; l’obiettivo dell’amministrazione è restituire gli spazi alla comunità, potenziando al contempo l’illuminazione architettonica e completando i cantieri per i nuovi centri sociali e l’Urban Center.

Il cuore storico di Catania cambia volto. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha deliberato l’istituzione dell’area pedonale urbana permanente “San Berillo”. L’atto, proposto dalla direzione della Polizia municipale sotto la guida di Diego Peruga, segna un passaggio decisivo nel percorso di riqualificazione del quartiere, mirato a trasformare il reticolo di strade in uno spazio sicuro, sostenibile e restituito alla vita sociale dei cittadini.

I confini e la regolamentazione dell’area

L’ampio perimetro pedonale coinvolge numerose arterie del quartiere. Nello specifico, le strade interessate dal provvedimento sono:

Asse principale e traverse: via De Pasquale, via Martinez, via Gianbattista Caramba, via Di Bartolo e via Nicolosi.

via De Pasquale, via Martinez, via Gianbattista Caramba, via Di Bartolo e via Nicolosi. Il reticolo storico: via De Marco, via Ciancio, via Pistone, via Rocchetti, via Giuseppe Maraffino, via Delle Finanze e via Carro.

via De Marco, via Ciancio, via Pistone, via Rocchetti, via Giuseppe Maraffino, via Delle Finanze e via Carro. Ulteriori vie del perimetro: via Buda, via Zara, via Reggio, via Stramondo e via Opificio.

L’accesso sarà presidiato da otto varchi telematici gestiti dall’Amts e da dissuasori fisici. Il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti autorizzati, ai mezzi di soccorso, alle persone con disabilità e per le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie dedicate.

Rigenerazione e cantieri: il nuovo volto di San Berillo

La pedonalizzazione si accompagna a una serie di interventi strutturali già in fase avanzata. In via Rocchetti è in corso la realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà un Centro sociale per i giovani e il volontariato, oltre all’Urban Center, uno spazio destinato al confronto sulla pianificazione urbanistica. Parallelamente, sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione in via Pistone, via Reggio e via delle Finanze, dove è già parzialmente attivo un nuovo sistema di illuminazione architettonica studiato per migliorare la percezione di sicurezza serale.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

Il sindaco Trantino ha rivendicato il valore simbolico dell’operazione, sottolineando come San Berillo non debba più essere considerata un’area marginale ma un emblema della rigenerazione urbana che parte dalle radici storiche. Sulla stessa linea l’assessore alla Mobilità, Luca Sangiorgio, che ha inserito la misura in una più ampia strategia per favorire gli spostamenti ciclabili e pedonali, mentre l’assessore alla Viabilità, Carmelo Coppolino, ha evidenziato il miglioramento della vivibilità nel centro storico. La delibera è immediatamente esecutiva e sarà seguita dal completamento della segnaletica e dell’arredo urbano.