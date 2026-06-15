Retake ripulisce la Via Crucis di Piano San Filippo ad Aci Catena

Domenica 14 giugno i volontari di Retake hanno bonificato la Via Crucis di Piano San Filippo a Aci Catena, raccogliendo 10 kg di rifiuti e 500 mozziconi.

Domenica mattina di lavoro volontario lungo la Via Crucis

Domenica 14 giugno i volontari di Retake si sono ritrovati lungo la Via Crucis di Piano San Filippo, ad Aci Catena, per una mattinata di rigenerazione urbana. L’obiettivo era restituire decoro a uno dei percorsi più sentiti dalla comunità locale, attraverso un intervento concreto di pulizia e cura dello spazio pubblico.

L’iniziativa rientra nelle attività che il gruppo porta avanti sul territorio catanese, coinvolgendo cittadini e volontari in azioni di manutenzione condivisa. Nessun finanziamento pubblico, nessuna struttura istituzionale alle spalle: solo persone che scelgono di dedicare qualche ora al bene comune.

I numeri dell’intervento: 150 metri quadrati e 500 mozziconi

I dati raccolti al termine dell’intervento danno la misura del lavoro svolto. I partecipanti hanno bonificato circa 150 metri quadrati di area, raccogliendo in tutto 10 chilogrammi di rifiuti: 5 kg di plastica e 5 kg di carta. A questi si aggiungono circa 500 mozziconi di sigaretta abbandonati lungo il percorso, un dettaglio che racconta quanto questo tipo di rifiuto sia ancora sottovalutato nonostante l’impatto sull’ambiente.

I mozziconi di sigaretta rappresentano uno dei rifiuti più diffusi negli spazi aperti e tra i più difficili da smaltire correttamente: non sono biodegradabili in tempi brevi e rilasciano sostanze tossiche nel suolo e nelle acque. La loro raccolta sistematica, come avvenuto a Piano San Filippo, richiede attenzione e strumenti dedicati, e costituisce uno degli aspetti più significativi di questo tipo di interventi.

Il significato civico dell’iniziativa

Più che una semplice pulizia, l’appuntamento di Piano San Filippo ha voluto ribadire un messaggio preciso: la cura degli spazi pubblici è una forma di rispetto verso chi quegli spazi li vive ogni giorno. I volontari hanno trasformato l’attenzione verso il bene comune in un’azione tangibile, con ricadute sia pratiche sia simboliche sul senso di appartenenza alla comunità.

Antonino Piedigaci, responsabile di Retake Catania, ha sintetizzato così lo spirito dell’iniziativa: «Ogni spazio curato è un messaggio positivo per tutta la comunità: prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura delle persone che li vivono ogni giorno. Anche piccoli gesti possono contribuire a generare un cambiamento duraturo».

Retake e la rete di volontariato urbano in Sicilia

Retake è un’associazione presente in diverse città italiane con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano attraverso la partecipazione diretta dei cittadini. Ad Aci Catena, come in altri comuni della provincia di Catania, il gruppo organizza periodicamente interventi di questo tipo, scegliendo luoghi di valore storico, religioso o sociale per la comunità.

L’appuntamento alla Via Crucis di Piano San Filippo si inserisce in questa tradizione di impegno civico diffuso, che punta a costruire, un’area alla volta, città più curate e più attente. La scelta di intervenire lungo un percorso dalla forte valenza religiosa e comunitaria non è casuale: si tratta di spazi frequentati da residenti di ogni età, il cui stato di cura riflette direttamente la qualità della vita urbana percepita dai cittadini.