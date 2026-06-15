Delia ospite al Taormina Film Festival e protagonista al Teatro Antico

Il Taormina Film Festival premia Delia

Delia, cantautrice e pianista classica originaria di Catania, è stata ospite speciale del Taormina Film Festival lo scorso venerdì 12 giugno. Per l’occasione le è stato conferito il Taormina Film Festival Award, riconoscimento assegnato nell’ambito della 72ª edizione del festival, che si svolge nella cornice del Teatro Antico greco di Taormina, a oltre duecento metri sul livello del mare.

Il festival intreccia cinema, musica e incontri culturali in uno dei contesti più suggestivi della Sicilia. Con una vocazione internazionale consolidata, ospita ogni anno anteprime di rilievo e artisti di primo piano, confermandosi punto di riferimento per lo spettacolo nel Mediterraneo.

Il 10 luglio torna al Teatro Antico con il Sicilia Bedda Tour

La stessa scenografia del festival accoglierà Delia anche il 10 luglio, quando l’artista tornerà sul palco del Teatro Antico di Taormina per una delle date più attese del “Sicilia Bedda Tour”. Lo show, che prevede ospiti speciali, rappresenta uno dei momenti centrali di una tournée che ha già segnato numeri da record.

Il tour ha registrato oltre 25.000 biglietti venduti in meno di 30 giorni. Le date di Roma e Palermo sono state raddoppiate per far fronte alla domanda. Sold out già raggiunti a Milano, Torino, Napoli, Roma, Palermo e Catania. Nelle prossime settimane il tour toccherà anche Pescara, Porto Recanati, Termoli, Diamante e Lecce, dove il 14 agosto Delia salirà sul palco della Notte della Taranta.

Un viaggio identitario tra folk e cantautorato

Il titolo del tour nasce dal brano “Sicilia Bedda”, pubblicato con Warner Records e Isola degli Artisti, scritto durante la partecipazione a X Factor 2025. Il pezzo è diventato rapidamente un manifesto artistico e identitario: un omaggio alla Sicilia, alle radici, alla malinconia di chi parte per inseguire i propri sogni senza mai recidere del tutto il legame con la propria terra.

Sul palco Delia costruisce uno spettacolo capace di tenere insieme la solidità della formazione classica, conseguita al Conservatorio di Catania con laurea a ciclo unico, e la spontaneità della scrittura cantautorale. Il siciliano diventa lingua universale, lo stile oscilla tra folk e cantautorato contemporaneo con un registro emotivo diretto.

Il singolo con Levante e Serena Brancale in cima alle classifiche

Nel frattempo Delia lavora al suo primo album. L’ultimo singolo uscito, “Al mio paese”, realizzato insieme a Serena Brancale e Levante, ha raggiunto il #1 della classifica radio EarOne, ampliando ulteriormente la sua base di pubblico.

Nata a Catania nel 1999, l’artista ha mosso i primi passi nel circuito professionale nel 2024, quando ha ottenuto un contratto discografico con il riconoscimento di miglior cantautrice presso Isola degli Artisti. L’anno successivo, la partecipazione a X Factor l’ha proiettata su scala nazionale. Ora il tour la porta in tutta Italia e, nelle prossime settimane, anche a Londra, Madrid e Barcellona.

I biglietti per le date ancora disponibili sono in vendita su TicketOne. Il tour è prodotto e organizzato da Isola degli Artisti e Vivo Concerti.