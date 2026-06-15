Catania, giovane arrestato con 5 chili di droga in casa

Oltre cinque chili tra marijuana, hashish e cocaina trovati in un’abitazione di via Malta a Catania: un 21enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato

L’odore di marijuana tradisce il deposito in casa

Un forte odore di marijuana, avvertito dalla strada, ha portato all’arresto di un 21enne catanese trovato con oltre 5 chili di droga nascosti nel soggiorno della sua abitazione. È accaduto in via Malta, nel quartiere Picanello di Catania, durante un normale servizio di pattugliamento.

Gli agenti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e i colleghi del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” si erano fermati per un controllo di routine quando hanno percepito la forte emanazione provenire dal piano terra di uno stabile. Un segnale che, nella pratica quotidiana dei controlli antidroga, rappresenta spesso il punto di partenza di operazioni ben più rilevanti.

Il giovane apre la porta e accompagna i poliziotti

I poliziotti hanno bussato all’appartamento per verificare la situazione. Dopo alcuni minuti, ad aprire è stato il 21enne. Evidentemente consapevole di non avere vie d’uscita, ha accompagnato gli agenti direttamente nel soggiorno, dove teneva nascosto lo stupefacente.

La droga era occultata in due punti distinti: parte all’interno di un armadietto, parte sul soppalco. Il sequestro ha riguardato 4,5 chili di marijuana, 1 chilo di hashish e 46 grammi di cocaina. Quantità che escludono, secondo gli inquirenti, l’uso personale e configurano l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. La varietà delle sostanze rinvenute – tre tipologie distinte – lascia ipotizzare un’attività di spaccio rivolta a fasce di utenza differenti, con una capacità di approvvigionamento tutt’altro che occasionale.

Arresto e udienza per direttissima

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 21enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. Tutta la droga sequestrata è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Controlli antidroga nel quartiere Picanello

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di presidio del territorio che la Questura di Catania conduce con continuità nei quartieri della città, con particolare attenzione ai fenomeni di spaccio. Il quartiere Picanello è da tempo oggetto di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine, che vi svolgono regolarmente servizi in divisa e in abiti civili per intercettare attività illecite prima che si radichino ulteriormente nel tessuto urbano.

L’episodio conferma come le attività di pattugliamento ordinario possano rivelarsi decisive: non solo per rispondere a segnalazioni, ma anche per cogliere elementi – come un odore anomalo – che portano all’individuazione di depositi di droga altrimenti difficili da scoprire senza una segnalazione diretta.

Il giovane è indagato in stato di arresto. Vale, in questa fase, la presunzione d’innocenza: la responsabilità penale sarà accertata solo con una condanna definitiva.