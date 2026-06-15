Tennis ITF, Podoroska trionfa in Sicilia dopo tre ore di battaglia

Tre ore e 22 minuti, poi il titolo va a Podoroska

Nadia Podoroska ha vinto la Globalpharma Cup, primo dei due tornei ITF femminili da 30mila dollari organizzati da Leotennis sui campi del Monte Ka Tira di San Gregorio, in provincia di Catania. L’argentina ha battuto in finale la peruviana Lucciana Perez Alarcon con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6, dopo 3 ore e 22 minuti di gioco decisi al tie-break del terzo set.

Una partita che ha tenuto il pubblico in campo con il fiato sospeso fino all’ultimo scambio. Continui ribaltamenti di fronte, match point sprecati da entrambe le parti e un finale che ha premiato la maggiore esperienza dell’argentina.

Morabito: «La finale più bella in 42 tornei»

Il direttore del torneo Renato Morabito non ha nascosto l’entusiasmo a fine partita. «Probabilmente è stata la finale più bella alla quale abbia assistito in quarantadue tornei organizzati. Una partita magnifica, con tanti rovesciamenti di fronte. A un certo punto ha avuto il match point una giocatrice, poi l’altra. Dopo oltre tre ore di battaglia si è decisa su una manciata di punti. Veramente bella, bella, bella».

Un giudizio che racconta meglio di qualsiasi statistica la qualità dello spettacolo offerto dalle due finaliste sui campi etnei.

Chi sono le protagoniste

Podoroska non è certo una nome nuovo al grande tennis. L’argentina è stata semifinalista al Roland Garros 2020, una delle imprese più sorprendenti di quella stagione, e ha già accumulato una solida esperienza nel circuito maggiore. Dall’altra parte della rete, Perez Alarcon rappresenta una delle prospettive più interessanti del tennis sudamericano: finalista juniores al Roland Garros 2023, la peruviana è ormai una presenza consolidata nei tornei professionistici internazionali.

Subito al via la Spc Cup, Podoroska resta a San Gregorio

Archiviata la prima settimana, il circuito non si ferma. Le qualificazioni della Spc Cup, secondo torneo consecutivo da 30mila dollari firmato Leotennis, sono già scattate. A guidare il seeding sarà la brasiliana Gabriela Cé, numero 351 del ranking WTA, seguita dall’azzurra Miriana Tona e dalla serba Natalija Senic. Perez Alarcon sarà la quarta testa di serie.

Podoroska tornerà in campo grazie a una wild card concessa dagli organizzatori: la campionessa in carica proverà dunque a conquistare il secondo titolo consecutivo sui campi di San Gregorio. Le due finaliste della scorsa settimana si ritroveranno così di nuovo ai nastri di partenza.

San Gregorio, sede di riferimento del circuito ITF in Italia

Con la Spc Cup si chiuderanno due settimane consecutive di tennis internazionale femminile ai piedi dell’Etna. Un appuntamento che consolida ulteriormente il ruolo di San Gregorio tra le sedi più riconosciute del circuito ITF in Italia. «Cade il sipario sulla prima settimana ma siamo già concentrati sulla seconda e sul futuro dei nostri tornei», ha detto Morabito. «Continuiamo a lavorare per offrire alle giocatrici e agli appassionati un evento sempre più competitivo e di qualità, consapevoli che il livello visto in campo in questi giorni rappresenta uno stimolo importante per continuare a crescere».