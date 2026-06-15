Vasto incendio di sterpaglie nel pomeriggio a Catania

Fiamme in via Zia Lisa, mobilitati tre distaccamenti

Un vasto incendio di sterpaglie, canneto e alberi ha colpito nel pomeriggio un’area a ridosso di via Zia Lisa e via San Jacopo, a Catania. Le fiamme hanno rapidamente sprigionato dense colonne di fumo nero, visibili da diverse zone della città, seminando preoccupazione tra i residenti della zona e non solo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con un dispiegamento consistente di mezzi e uomini: una squadra della Sede Centrale, le squadre dei Distaccamenti di Vizzini e del Distaccamento Sud, diverse autobotti e un mezzo di supporto logistico. La risposta tempestiva dei soccorritori ha permesso di contenere il fronte del fuoco prima che si estendesse ulteriormente verso le aree abitate.

Abitazioni evacuate per precauzione

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha reso necessario, in via precauzionale, l’evacuazione di alcune abitazioni nella zona interessata dall’incendio. Una misura adottata per garantire la sicurezza dei residenti mentre le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. Al momento non si registrano feriti né danni alle persone.

L’intervento ha richiesto l’impiego simultaneo di più squadre proprio per la natura del terreno, caratterizzato da vegetazione fitta e secca, tipica condizione che favorisce il rapido propagarsi delle fiamme soprattutto nelle ore pomeridiane, quando le temperature raggiungono i valori più elevati della giornata. La presenza di canneto, particolarmente infiammabile, ha reso le operazioni di spegnimento più complesse e prolungate.

Fumo visibile da tutta la città

Le colonne di fumo sprigionate dall’incendio sono state segnalate da residenti di numerosi quartieri di Catania, alimentando preoccupazione tra la popolazione. Diversi cittadini hanno documentato il rogo sui social, condividendo immagini del cielo oscurato dalla nube nera che si alzava dalla periferia della città.

La zona tra via Zia Lisa e via San Jacopo è un’area semi-periferica della città, dove la presenza di vegetazione a ridosso degli insediamenti abitativi costituisce un rischio ricorrente durante la stagione estiva. Le alte temperature e la siccità dei mesi estivi rendono questo tipo di aree particolarmente vulnerabili agli incendi, che possono svilupparsi in modo rapido e imprevedibile anche a partire da piccoli focolai.

Operazioni di spegnimento

I Vigili del Fuoco hanno lavorato intensamente per domare le fiamme, evitando che si estendessero ulteriormente verso le abitazioni circostanti. L’utilizzo combinato di più autobotti e del mezzo di supporto logistico è stato determinante per contenere il fronte del fuoco su più lati contemporaneamente. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, le squadre hanno effettuato un’accurata bonifica dell’area per scongiurare il rischio di riaccensione dei focolai residui, prassi standard in questo tipo di interventi su vegetazione estesa.