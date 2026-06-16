Sicilia quarta in Italia per spesa fondi Pac 2023-2027

La Sicilia è quarta in Italia per capacità di spesa dei fondi Pac: su 1,4 miliardi disponibili, bandi per 975 milioni e oltre 450 già erogati alle aziende.

Sicilia quarta in Italia per spesa dei fondi Pac

Palermo. La Sicilia si colloca al quarto posto in Italia per capacità di spesa dei fondi Pac 2023-2027. Il dato è certificato dal Report Agea aggiornato al 31 maggio scorso e arriva dopo un incontro tenutosi a Catania, a Palazzo della Regione, tra l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e le principali organizzazioni di categoria: Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri.

Al centro del confronto la gestione delle risorse europee, le criticità del comparto e le azioni in corso o da avviare per affrontarle.

I numeri: 975 milioni in bandi, 450 già spesi

Sulla dotazione complessiva di oltre 1,4 miliardi di euro, la Regione Siciliana ha pubblicato bandi per 975 milioni e ha già erogato oltre 450 milioni, pari al 31,86% delle risorse disponibili. Sammartino ha dichiarato: «Abbiamo speso oltre 450 milioni, pari al 31,86% delle risorse disponibili che ammontano, in totale, a oltre un miliardo e 400 milioni. Questo significa pagamenti arrivati a migliaia di aziende agricole siciliane».

Tra le misure già finanziate figurano la produzione integrata, l’apicoltura, il biologico, le indennità per le zone svantaggiate e il benessere animale.

Le misure strutturali in attuazione

Sul fronte dei bandi aperti, il quadro è articolato. Sono in corso di attuazione 100 milioni sulla misura Srd01 per gli investimenti aziendali e 70 milioni sulla Srd13 per l’agroindustria. Per le infrastrutture rurali, la misura Srd07 vale 65 milioni e ha già pubblicato la graduatoria provvisoria. Sempre con graduatoria provvisoria pubblicata, la misura Sre01 destina 78 milioni ai giovani agricoltori e la Sre02 stanzia 20 milioni per i nuovi ingressi nel settore.

Altri interventi includono 11 milioni per la diversificazione, 18 milioni sulla Srg01 per i gruppi operativi (bando chiuso, in fase di valutazione), 73,5 milioni sulla Srg06 per le strategie di sviluppo locale, 7 milioni sulla Srg10 per la promozione dei prodotti di qualità, 9,3 milioni sulla Srh06 per i servizi di supporto e la condivisione di conoscenze nel settore agricolo e, infine, 56 milioni destinati al Pif.

Le richieste delle organizzazioni agricole

Durante l’incontro le associazioni di categoria hanno espresso una posizione unanime: accelerare i tempi sulla misura Srd01 dedicata agli investimenti, evitare ulteriori proroghe alla scadenza del bando e arrivare il prima possibile ai pagamenti per le aziende ammesse. È stata avanzata anche la richiesta di incrementare le risorse destinate a questa misura.

Sammartino: «Costruire valore, non vivere di soli aiuti»

L’assessore ha risposto sottolineando l’attenzione della Regione alle istanze del settore e indicando un obiettivo di più lungo respiro: «Siamo al lavoro per continuare su questa strada e per fare sempre di più, ma anche per portare avanti un sistema per cui la Sicilia non viva più di soli aiuti, ma possa anche costruire valore aggiunto e sviluppo economico per creare nuova occupazione vera».