Evade dai domiciliari a Zafferana Etnea: arrestato

Un 47enne pregiudicato di Zafferana Etnea arrestato dai carabinieri per evasione: era uscito di notte senza autorizzazione dagli arresti domiciliari.

Nessuno apre la porta: i militari ispezionano l’esterno

Zafferana Etnea, 15 giugno 2026. In tarda serata i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea si sono presentati all’abitazione di un 47enne pregiudicato del posto, sottoposto agli arresti domiciliari. Hanno suonato al campanello e bussato per oltre 10 minuti. Nessuna risposta.

I militari hanno quindi ispezionato il perimetro esterno dell’edificio, accertando che in quel momento la casa era vuota. L’uomo aveva lasciato il domicilio senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria, violando le prescrizioni impostegli con la misura cautelare in corso.

L’attesa e il fermo: torna a casa senza accorgersi dei carabinieri

Anziché andarsene, i carabinieri hanno scelto di aspettare, posizionandosi in modo defilato nelle immediate vicinanze dell’abitazione. La scelta si è rivelata giusta: dopo pochi minuti il 47enne è tornato a piedi verso casa, ignaro della presenza dei militari. È stato fermato in sicurezza prima ancora di raggiungere l’ingresso.

Alla luce dei riscontri raccolti, l’uomo è stato arrestato per il reato di evasione e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo il ripristino della misura cautelare violata.

Controlli sistematici in tutta la provincia etnea

L’intervento rientra in una più ampia attività di verifica coordinata dal Comando Provinciale di Catania, che prevede controlli ordinari e operazioni straordinarie sull’intero territorio della provincia etnea. L’obiettivo è monitorare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari o è destinatario di altre misure restrittive della libertà personale.

I controlli vengono effettuati con cadenza regolare oppure attivati in risposta a segnalazioni o elementi specifici, e riguardano l’intera rete delle stazioni dell’Arma dislocate sul territorio.

Il quadro giudiziario

Il 47enne era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’allontanamento notturno senza permesso configura, secondo l’ipotesi accusatoria, il reato di evasione. Il giudice, dopo la convalida, ha disposto il ripristino della misura.

L’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.