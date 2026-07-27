Alkantara Off Zafferana: il 28 luglio la banda in piazza Cardinale Pappalardo

Terminata la parte centrale del festival all’azienda agricola “Il Pigno” di Pisano, l’Alkantara Fest entra nella sua lunga sezione Off. Primo appuntamento dell’Alkantara Off Zafferana martedì 28 luglio: in piazza Cardinale Pappalardo, alle 21, il Corpo bandistico Città di Zafferana sale sul palco con la direzione del Maestro Ignazio Coco. Ospite della serata la cantante Noemi Carpinato. Ingresso libero.

L’evento rientra nel programma della sezione itinerante del festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione culturale Darshan con la direzione artistica di Mario Gulisano. Giunto alla XXII edizione, il festival è realizzato in collaborazione con Etna in scena, la rassegna estiva del Comune di Zafferana Etnea.

130 anni di storia bandistica

Il Corpo bandistico di Zafferana ha alle spalle 130 anni di attività. Nel tempo ha costruito un repertorio che attraversa la musica sinfonica fino alle composizioni più moderne, mantenendo il legame con il territorio senza rinchiudersi nel folklore. La banda, in questo senso, è uno degli strumenti musicali più radicati nella vita civile siciliana: suona nelle piazze, accompagna le feste, tiene memoria delle comunità. La presenza di Noemi Carpinato come guest vocalist amplia le possibilità sonore dell’ensemble e porta una voce nuova su un palco consolidato.

Alkantara Fest: terzo posto nella classifica mondiale di world music

L’Alkantara Fest è salito al terzo posto nella classifica dei migliori festival di world music curata dalla Transglobal World Music Chart, la rete internazionale di critici specializzati nella diffusione della musica tradizionale. Un riconoscimento che premia vent’anni di scelte artistiche controcorrente: artisti lontani dai circuiti commerciali, scene musicali poco note ma di qualità, luoghi evocativi del territorio etneo.

Quest’anno il festival è partito il 10 luglio con un concerto al Teatro antico di Catania e si chiuderà l’8 agosto. I quattro giorni centrali, dal 23 al 26 luglio a “Il Pigno”, hanno ospitato il trio cipriota Monsieur Doumani, l’irlandese Bronagh Slevin, i francesi Lyr Trio, il combo anglo-iracheno-indiano Hawa, le BalkanShe, Maria Mazzotta e molti altri.

Gli altri appuntamenti della sezione Off

Il programma dei prossimi eventi è fitto. Il 29 luglio da Gammazita a Catania suoneranno i Senduki, che reinterpretano la tradizione calabrese con elettronica e dub. Il 30 luglio al Zō Centro culture contemporanee di Catania salgono sul palco i Seffarine, gruppo fondato dalla cantante marocchina Lamiae Naki e dal chitarrista flamenco americano Nat Hulskamp. Il 31 luglio in piazza Duomo ad Acireale si esibisce la Banda del Sud. Il 1° agosto all’Anfiteatro Parco Princessa di Santa Venerina arrivano Rita Botto e la Banda di Avola con lo spettacolo Terra ca nun senti.

Il 5 agosto la tradizionale Festa greca si sposta per la prima volta a Testa dell’Acqua, frazione di Noto, con i musicisti greci Nektarios Galanis e Apostolos Kirgidis insieme ai siciliani Nakaira. Il 6 agosto i Nakaira suoneranno nel Chiostro di Santa Maria di Gesù a Catania. Il 7 agosto a Palazzo Cutore di Aci Bonaccorsi tocca agli Agricantus, ensemble palermitano tra i nomi storici della world music italiana. La chiusura dell’8 agosto, sempre nel chiostro catanese, è affidata all’ensemble turco-olandese Afro Anatolian Tales, progetto che intreccia Anatolia, Iran, India e Via della Seta con strumenti tradizionali ed elettronica.

Tutte le informazioni su alkantarafest.it.