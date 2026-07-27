Mercato ortofrutticolo Giarre: bonifica a corso Messina

Mercato ortofrutticolo Giarre: bonifica completata in corso Messina

Il mercato ortofrutticolo Giarre di corso Messina si presenta con un aspetto rinnovato. L’area esterna antistante l’ingresso principale è stata bonificata: via i cumuli di rifiuti, gli scarti vegetali, i materiali abbandonati nei pressi delle zone di carico e scarico merci e dei varchi d’accesso. Un intervento atteso, che il Comune ha deciso di avviare dopo che la situazione igienica era diventata difficile da ignorare. La struttura, punto di riferimento per l’intera economia locale, torna così a presentarsi in condizioni dignitose per gli operatori, i trasportatori e i clienti che la frequentano ogni giorno.

Scarti vegetali abbandonati da ignoti: il degrado che ha fatto scattare l’operazione

A spiegare le ragioni dell’intervento è l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro: «L’operazione si è resa necessaria a causa dell’accumulo indiscriminato di rifiuti di varia natura, con una massiccia presenza di scarti vegetali. Questi ultimi erano stati illecitamente abbandonati da ignoti proprio nelle zone nevralgiche del polo commerciale: le adiacenze delle aree di carico e scarico merci e i varchi d’accesso alla struttura. Abbiamo potenziato l’attività di raccolta e avviato accertamenti per risalire agli autori».

I lavori sono stati eseguiti dalla Igm, la società che gestisce l’appalto del ciclo dei rifiuti in città, sotto il coordinamento degli uffici comunali. Le squadre operative hanno concentrato il lavoro nei punti dove le criticità igienico-sanitarie erano più evidenti, quelli a maggiore transito di operatori, trasportatori e clienti.

Telecamere attive: chi abbandona rifiuti rischia di essere identificato e sanzionato

L’amministrazione non intende fermarsi alla pulizia straordinaria. L’area è coperta da un sistema di videosorveglianza che il Comune punta a usare con più continuità. Le telecamere serviranno sia da deterrente sia come strumento concreto per identificare chi viene sorpreso ad abbandonare rifiuti nel piazzale, con l’obiettivo di emettere sanzioni nei confronti dei responsabili.

La linea è chiara: l’intervento di bonifica non deve restare episodico. L’intenzione è avviare una gestione più rigorosa degli spazi comuni attorno alla struttura, che per il tessuto economico di Giarre ha un peso rilevante. Il mercato ortofrutticolo di corso Messina è uno dei principali poli commerciali del territorio, frequentato ogni giorno da decine di operatori e fornitori provenienti anche dai comuni limitrofi. La sua funzionalità e il suo decoro incidono direttamente sull’immagine complessiva della città.

Prevenzione e controllo: la strategia del Comune per tutelare il polo commerciale

Oltre agli accertamenti già avviati per risalire agli autori degli abbandoni, l’attenzione si sposta ora sulla prevenzione. L’obiettivo dichiarato è scoraggiare comportamenti che, oltre a creare problemi igienici, danneggiano l’immagine di una struttura che l’intera comunità giarrese utilizza quotidianamente. Il sistema di videosorveglianza già installato sarà utilizzato a pieno regime, trasformandosi da presidio passivo a strumento attivo di controllo. L’amministrazione punta a fare del rigore nella gestione degli spazi pubblici un segnale concreto di rispetto verso chi lavora e investe in questo polo commerciale.