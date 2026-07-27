Auto rubata tangenziale Catania: arrestato dopo la fuga

Ha speronato la volante e ferito tre agenti prima di schiantarsi in Corso Indipendenza. L’auto era stata rubata il giorno prima in un autosalone di Siracusa.

Auto rubata tangenziale Catania: pregiudicato tenta la fuga e ferisce tre poliziotti

Stava percorrendo la tangenziale di Catania a bordo di un’auto rubata quando ha avvistato una pattuglia della Polizia Stradale. Ha svoltato di colpo, imboccato il primo svincolo disponibile e dato il via a un inseguimento che si è concluso con il suo arresto, tre agenti feriti e diversi veicoli danneggiati. Il caso di auto rubata tangenziale Catania ha tenuto impegnati gli agenti per diversi minuti lungo strade trafficate della città.

La manovra brusca all’altezza dello svincolo Zia Lisa non è passata inosservata agli agenti in servizio sulla tangenziale, che hanno immediatamente tallonato il veicolo intimando al conducente di fermarsi. L’uomo, un pregiudicato catanese con precedenti, ha ignorato l’alt e ha accelerato, cercando anche di speronare l’auto di servizio pur di non essere bloccato. Nel corso della fuga ha danneggiato la vettura della polizia e diversi mezzi parcheggiati lungo il percorso, mettendo a rischio l’incolumità di chiunque si trovasse nelle strade interessate dall’inseguimento.

Schianto in Corso Indipendenza e tentativo di fuga a piedi

Le manovre spericolate gli sono costate care. Ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro in Corso Indipendenza. Sceso dall’auto nel tentativo di dileguarsi a piedi, è stato raggiunto e definitivamente bloccato dagli agenti. I tre poliziotti rimasti feriti durante l’inseguimento hanno ricevuto le cure necessarie. Il danneggiamento della vettura di servizio e dei mezzi in sosta ha reso ancora più grave il bilancio complessivo dell’episodio.

L’auto rubata il giorno prima in un autosalone di Siracusa

Una volta identificato, è emerso che il veicolo su cui viaggiava risultava rubato il giorno precedente in un autosalone di Siracusa. Il mezzo era quindi stato spostato da Siracusa a Catania nel giro di poche ore, circostanza che ha rafforzato il quadro indiziario a carico dell’uomo. Sulla base di questo e della condotta tenuta durante la fuga, il pregiudicato è stato arrestato con le ipotesi di reato di ricettazione, fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

Arresto convalidato: disposti gli arresti domiciliari

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo gli arresti domiciliari. Il provvedimento chiude una vicenda che ha visto impegnati gli agenti della Polizia Stradale in un intervento ad alto rischio, con conseguenze fisiche per tre di loro e danni materiali significativi. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera catena di eventi legata al furto del veicolo.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.