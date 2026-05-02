Catania, II Municipio: attivato il nuovo sistema di illuminazione in Piazza I Vicerè

Nuova luce per Piazza I Vicerè a Catania: attivato il primo lotto dell’impianto di illuminazione nel giardino e nell’area giochi. L’intervento, finanziato con 200 mila euro dalla Regione Siciliana, rientra in un più ampio piano di riqualificazione che coinvolge anche il Parco Zammataro e Piazza del Carmelo; il Presidente del II Municipio, Claudio Carnazza, sottolinea l’importanza del risultato per il decoro e la sicurezza urbana, annunciando il completamento dei lavori e l’attivazione della videosorveglianza entro il prossimo mese di giugno.

Un traguardo atteso da anni per la sicurezza e la vivibilità del II Municipio di Catania. È stato ufficialmente attivato il nuovo impianto di illuminazione all’interno del giardino e dell’area dedicata ai bambini di Piazza I Vicerè. L’accensione odierna rappresenta il primo 50% dell’intervento complessivo previsto per la piazza, segnando un momento significativo nel percorso di riqualificazione urbana dell’area Nord della città.

Un impegno costante e risorse regionali

Il progetto è il frutto di un lungo iter sostenuto dal Presidente del II Municipio, Claudio Carnazza, che ha perorato la causa sin dal suo primo mandato nel 2008. La realizzazione concreta è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 200 mila euro inserito nella Finanziaria Regionale 2023, ottenuto con il supporto del deputato del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Giuseppe Lombardo. I fondi sono stati ripartiti per potenziare i servizi in tre zone chiave del territorio:

Piazza I Vicerè: potenziamento dell’illuminazione e della sicurezza.

potenziamento dell’illuminazione e della sicurezza. Parco Zammataro: interventi di riqualificazione e videosorveglianza.

interventi di riqualificazione e videosorveglianza. Piazza del Carmelo: nuovi sistemi di illuminazione e controllo.

Le fasi del cantiere e la videosorveglianza

Nelle prossime settimane, i lavori si sposteranno nella piazza principale dove è prevista l’installazione di 12 nuovi proiettori. L’obiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino, che ha curato i progetti esecutivi attraverso gli uffici competenti, è quello di chiudere i cantieri in tempi rapidi. Secondo il cronoprogramma, entro il mese di giugno 2026 l’intero sistema sarà a regime, includendo anche l’attivazione delle telecamere di videosorveglianza per garantire una maggiore tutela dei cittadini e degli spazi comuni.

Dichiarazioni e impatto sociale

Il Presidente Carnazza ha espresso profonda soddisfazione, definendo l’accensione delle luci come “una promessa fatta ai cittadini tanti anni fa che finalmente trova compimento”. Il ringraziamento istituzionale è andato sia al gruppo parlamentare Mpa per il sostegno economico, sia all’amministrazione comunale per l’efficacia operativa. “Entro giugno restituiremo piena luce e maggiore sicurezza anche al Parco Zammataro e a Piazza del Carmelo”, ha concluso il Presidente, ribadendo l’impegno per il decoro del quartiere.