Sicilia, i commissari DC: «Piena unità interna del partito e totale coesione con l’ARS»

La Democrazia Cristiana rivendica compattezza e autonomia dopo il ritorno nella Giunta regionale: “Siamo uniti e protagonisti del governo Schifani”. I commissari Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi sottolineano la totale coesione tra la struttura del partito e i deputati all’ARS, respingendo ogni interferenza esterna e confermando il peso politico della DC all’interno della coalizione di centrodestra in vista delle prossime sfide elettorali.

All’indomani del rientro ufficiale nell’Esecutivo regionale, la Democrazia Cristiana siciliana serra i ranghi e lancia un messaggio di forte stabilità interna. I commissari del partito, Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, hanno evidenziato come la DC stia attraversando una fase di assoluta unità, frutto di un lavoro sinergico tra i vertici e la base parlamentare.

Coesione interna e autonomia politica

Secondo i rappresentanti della struttura commissariale, il partito ha saputo affrontare un contesto politico complesso dimostrando capacità di sintesi e responsabilità. «La deputazione regionale e la struttura commissariale hanno agito in totale coesione, respingendo ogni tentativo di interferenza esterna e confermando un rapporto fondato su lealtà e piena condivisione delle scelte», hanno dichiarato i tre esponenti democristiani. Un passaggio, questo, volto a ribadire l’indipendenza operativa del partito, che ha condotto le trattative politiche degli ultimi mesi in prima persona, senza ricorrere a mediazioni esterne alla propria cerchia.

Il rapporto con il Governo Schifani

I commissari hanno inoltre qualificato come costante e di alto profilo istituzionale il confronto avuto con il presidente della Regione, Renato Schifani. Il ritorno in Giunta non viene interpretato solo come una riassegnazione di ruoli, ma come un tassello fondamentale per l’azione amministrativa:

Protagonismo nell’azione di governo: la DC punta a essere un motore centrale per il rafforzamento della coalizione di centrodestra.

la DC punta a essere un motore centrale per il rafforzamento della coalizione di centrodestra. Risposte ai cittadini: l’obiettivo dichiarato rimane l’offerta di soluzioni concrete ai bisogni dei siciliani attraverso l’attività dei propri assessori.

In prospettiva, il partito si prepara ad affrontare i prossimi appuntamenti elettorali regionali mantenendo fede a quella compattezza che, a detta dei commissari, rappresenta oggi il vero valore aggiunto della Democrazia Cristiana nello scacchiere politico isolano.