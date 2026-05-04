Caltagirone: attentato incendiario al locale del consigliere Claudio Panarello, indagano i Carabinieri

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Redazione 04 Maggio 2026 - 22:04

Attentato incendiario a Caltagirone: distrutto il lounge bar del consigliere comunale M5s Claudio Panarello. Il sindaco Fabio Roccuzzo condanna duramente l’episodio definendolo un “gesto infame” e manifesta piena solidarietà all’imprenditore; sulla vicenda indagano i Carabinieri, mentre i parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Giustizia e Antimafia chiedono di fare luce sulle responsabilità, sottolineando la gravità del gesto in un territorio complesso.

La comunità di Caltagirone è scossa da un gravissimo atto intimidatorio che ha colpito l’attività commerciale di Claudio Panarello, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e noto imprenditore locale. Il lounge bar “Atlantic City”, dal 2009 punto di riferimento per l’intrattenimento giovanile in città, è stato distrutto da un incendio doloso durante la giornata di oggi.

La reazione delle istituzioni

Il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, ha espresso profonda indignazione, garantendo il massimo impegno per assicurare i responsabili alla giustizia. Nelle sue dichiarazioni, il primo cittadino ha evidenziato il profilo della vittima:

  • Solidarietà istituzionale: l’attentato colpisce una persona descritta come un “imprenditore serio” e un amministratore caratterizzato da “grande passione civica”.
  • Impegno investigativo: il sindaco ha assicurato che, d’intesa con le forze dell’ordine, non sarà lasciato nulla di intentato per individuare i “vili responsabili di questo gesto infame”.

Il commento del Movimento 5 Stelle

Sulla vicenda sono intervenuti anche i parlamentari nazionali del M5s appartenenti alle commissioni Giustizia e Antimafia, i quali hanno manifestato vicinanza a Panarello richiamando l’attenzione sulla natura non casuale dell’episodio. Secondo i rappresentanti del Movimento, gesti simili in territori “ad alta densità mafiosa” non sono riconducibili a iniziative isolate ma hanno un significato preciso e inquietante.

I parlamentari hanno inoltre ribadito la necessità di una protezione adeguata per il consigliere e auspicano che l’autorità giudiziaria possa andare a fondo nell’individuazione delle cause e degli autori del rogo. Attualmente sulla vicenda indagano i Carabinieri.

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