«Patenti ritirate per il cellulare e sequestri tra le piazze della movida»: il pugno duro delle forze dell’ordine a Catania

Movida sicura a Catania: scatta il maxi piano di controlli interforze nel centro storico per garantire legalità e ordine pubblico durante il fine settimana. Il dispositivo, coordinato dalla Polizia di Stato in sinergia con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha portato all’identificazione di centinaia di persone e al sequestro di numerosi veicoli; particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio tra i giovani, alla sicurezza stradale e alla piaga dei parcheggiatori abusivi, con sanzioni amministrative che per i soli controlli dell’Arma hanno sfiorato i 38 mila euro.

Il fine settimana catanese è stato presidiato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore nell’ambito delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il dispositivo ha visto la partecipazione attiva di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e dei militari dell’Esercito Italiano dell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto della Polizia Scientifica e del X Reparto Mobile.

Monitoraggio del centro storico e contrasto alla droga

I presidi fissi e dinamici hanno interessato i principali luoghi di aggregazione, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Gemmellaro e piazza Federico di Svevia. L’attività ha permesso di:

Identificare e perlustrare: complessivamente sono state controllate centinaia di persone (297 dalla Polizia e 85 dai Carabinieri) e oltre 160 veicoli.

complessivamente sono state controllate centinaia di persone (297 dalla Polizia e 85 dai Carabinieri) e oltre 160 veicoli. Prevenire l’uso di stupefacenti: un 22enne è stato segnalato in Prefettura poiché trovato in possesso di marijuana in piazza Bellini. Le pattuglie hanno inoltre effettuato mirati controlli antidroga nelle aree adiacenti a Piazza Duomo e Largo Rosolino Pilo.

un 22enne è stato segnalato in Prefettura poiché trovato in possesso di marijuana in piazza Bellini. Le pattuglie hanno inoltre effettuato mirati controlli antidroga nelle aree adiacenti a Piazza Duomo e Largo Rosolino Pilo. Garantire l’ordine pubblico: la presenza capillare delle pattuglie ha impedito il verificarsi di disordini, assicurando il sereno svolgimento della movida per residenti e turisti.

Sicurezza stradale e tolleranza zero sui cellulari

Le violazioni al Codice della Strada sono state numerose, con un bilancio pesante in termini di sanzioni e provvedimenti:

Sanzioni record: i Carabinieri hanno elevato contestazioni per circa 38.000 euro , con la decurtazione di 91 punti patente.

i Carabinieri hanno elevato contestazioni per circa , con la decurtazione di 91 punti patente. Guida pericolosa e smartphone: cinque automobilisti sono stati sanzionati con il contestuale ritiro della patente per l’uso del cellulare alla guida.

cinque automobilisti sono stati sanzionati con il contestuale per l’uso del cellulare alla guida. Alcol e controlli: un 24enne di Misterbianco è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

un 24enne di Misterbianco è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Mancanza di dotazioni: sono state rilevate numerose infrazioni per assenza di casco protettivo (12 sanzioni totali) e mancanza di copertura assicurativa (9 casi complessivi).

Lotta ai parcheggiatori abusivi e decoro urbano

La Polizia di Stato ha intensificato il contrasto al fenomeno dei guardiamacchine nelle zone di piazza Borsellino, piazza Manganelli e via Dusmet. In totale sono state sanzionate sei persone, tutte recidive, con il contestuale sequestro degli incassi illeciti. Due di loro sono stati denunciati per la violazione del Dacur, il provvedimento del Questore che vietava loro di stazionare nelle aree dove sono stati sorpresi.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.