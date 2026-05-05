Carcere Piazza Lanza: la Polizia Penitenziaria intercetta il lancio di quattro telefoni cellulari

Sventato il “lancio” di cellulari al carcere di Piazza Lanza: la prontezza della Polizia Penitenziaria blocca il rifornimento per i detenuti. Nella notte tra sabato e domenica, una sentinella ha intercettato un pacco contenente smartphone e microtelefoni scagliato oltre il muro di cinta; nonostante l’intervento tempestivo delle Volanti della Polizia di Stato, i responsabili sono riusciti a dileguarsi, mentre i sindacati denunciano le condizioni critiche e la carenza di organico in cui operano gli agenti della struttura etnea.

Nuovo colpo alla criminalità organizzata che tenta di mantenere i contatti tra l’esterno e l’interno della casa circondariale di Piazza Lanza, nel pieno centro di Catania. Grazie alla professionalità di un agente della Polizia Penitenziaria in servizio di guardia lungo via Cesare Beccaria, è stato intercettato un involucro sospetto lanciato oltre l’alto muro di cinta decorato dai murales di Addiopizzo.

Il recupero e il materiale sequestrato

Il pacchetto, scagliato con l’ausilio dell’oscurità, è finito nell’area cosiddetta “intercinta”, lo spazio di sicurezza che separa le mura esterne dai cortili interni dell’istituto. La sorveglianza ha agito con rapidità:

Il contenuto: all’interno della busta sono stati rinvenuti quattro cellulari (tre smartphone e un microtelefono) completi di accessori, immediatamente posti sotto sequestro.

all’interno della busta sono stati rinvenuti (tre smartphone e un microtelefono) completi di accessori, immediatamente posti sotto sequestro. L’intervento: è stato richiesto il supporto su strada tramite il 112, ma i “lanciatori” sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato.

è stato richiesto il supporto su strada tramite il 112, ma i “lanciatori” sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato. Precedenti tentativi: pare che già nella mattinata di sabato fossero stati sventati altri tentativi analoghi grazie all’azione preventiva dei poliziotti.

Le reazioni dei sindacati

L’episodio ha riacceso il dibattito sulle difficili condizioni lavorative all’interno del carcere catanese. Armando Algozzino, presidente nazionale della Uil Fp PolPen, ha lodato il “grande lavoro dei ragazzi” sottolineando come Piazza Lanza soffra di una grave carenza di organico. Sulla stessa linea Francesco Pennisi del Sappe, che definisce la situazione una “lotta impari” combattuta quotidianamente.

I sindacati hanno ribadito la necessità di interventi strutturali, ricordando che era già stata proposta l’installazione di una rete protettiva per impedire fisicamente il lancio di oggetti, proposta che però non ha mai ricevuto riscontri ufficiali dalle autorità competenti. Non è la prima volta che la Penitenziaria ottiene simili risultati: lo scorso settembre, oltre ai telefoni, era stato bloccato anche un tentativo di introdurre sostanze stupefacenti.