Etna Sky: aperta la selezione per il personale della nuova compagnia aerea siciliana

Decolla Etna Sky, la nuova scommessa nei cieli siciliani: aperta la selezione per il personale di bordo e terra. La compagnia, annunciata dal deputato Manlio Messina, punta a collegare l’Isola con il resto del mondo partendo dai bisogni di residenti e turisti.

«Noi stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura». Con questo annuncio ad effetto, lanciato sui social lo scorso dicembre dal parlamentare catanese Manlio Messina, ha preso ufficialmente il via il progetto di Etna Sky, la nuova compagnia aerea che punta a rivoluzionare il trasporto nei cieli siciliani. Dopo le prime indiscrezioni sulla livrea e sulla denominazione, la società ha compiuto un passo decisivo attivando il proprio sito ufficiale e aprendo le selezioni per il personale, rivolgendosi a professionisti e appassionati del settore aeronautico.

Etna Sky si presenta come una realtà «fieramente siciliana e orgogliosamente italiana», nata con l’obiettivo dichiarato di colmare un vuoto storico nel panorama dei collegamenti dell’Isola. La missione della compagnia è quella di offrire un servizio profondamente radicato nel territorio, capace di bilanciare prezzi competitivi e servizi inclusi, rispondendo alle necessità di una vasta platea di utenza: dai lavoratori fuori sede agli studenti, dalle famiglie ai flussi turistici internazionali.

La strategia operativa si svilupperà per fasi. Inizialmente, il vettore concentrerà le proprie risorse sui collegamenti nazionali, unendo la Sicilia con i principali scali del Centro e del Nord Italia. Successivamente, il network verrà esteso a rotte europee e intercontinentali ritenute strategiche. L’ambizione dichiarata è quella di garantire alla regione una mobilità aerea più ampia e competitiva, riducendo l’isolamento e potenziando l’accessibilità turistica attraverso una visione di lungo periodo che metta al centro i bisogni dei passeggeri.

L’apertura della selezione online per il personale rappresenta dunque il primo segnale concreto di un’attività che sta entrando nel vivo. I candidati interessati possono presentare il proprio curriculum attraverso il portale etnasky.com, entrando a far parte di un progetto che promette di diventare un punto di riferimento per il trasporto aereo siciliano, sfidando i colossi del settore con un’identità territoriale marcata e un piano industriale in forte espansione.