Belpasso, controlli antidroga dei Carabinieri: denunciata una donna per detenzione ai fini di spaccio

Contrasto allo spaccio nel Catanese: i Carabinieri scoprono droga pronta per il mercato a Belpasso. Denunciata una 40enne sorpresa con oltre 70 grammi di marijuana e un bilancino di precisione durante una perquisizione domiciliare.

Un’incisiva attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dai militari della Compagnia di Paternò ha portato al deferimento in stato di libertà di una donna di 40 anni residente a Belpasso. L’indagata è ritenuta responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un intervento maturato nel corso di un servizio di pattuglia serale specificamente mirato al contrasto del traffico di droga.

L’operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa che ha spinto i militari del Nucleo Operativo a effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna. Il controllo è stato esteso con metodo alle pertinenze dell’immobile e all’autovettura in uso alla quarantenne, nel pieno rispetto delle garanzie di legge. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi involucri contenenti marijuana per un peso complessivo superiore ai 70 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente, è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, strumento considerato dagli inquirenti indicativo della sussistenza di un’attività di spaccio. La droga è stata inviata ai laboratori competenti per le necessarie analisi qualitative e quantitative volte a stabilire l’esatta entità del principio attivo.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare nelle successive fasi giurisdizionali, la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. L’intervento conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela della salute e della sicurezza della collettività contro il fenomeno del narcotraffico.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.