La DC si mobilita a Caltanissetta: vertice regionale tra deputati e dirigenti per il futuro della Sicilia

La Democrazia Cristiana si riunisce domani, 22 febbraio, a Caltanissetta per l’Assemblea Regionale dal titolo “Direzione Futuro”. L’evento, che vedrà la partecipazione dei vertici del partito e dei deputati all’ARS, punta a definire le strategie politiche e il radicamento territoriale nell’Isola.

Domani, domenica 22 febbraio 2026, la Democrazia Cristiana celebrerà a Caltanissetta un passaggio fondamentale per il proprio assetto organizzativo. Presso l’Hotel Ventura, con inizio alle ore 10:00, prenderà il via l’Assemblea Regionale denominata “Direzione Futuro”, un appuntamento che si prefigge di tracciare la rotta del partito nel complesso panorama politico siciliano.

I lavori vedranno la presenza dei principali esponenti istituzionali della DC, a partire dal capogruppo all’ARS, l’On. Carmelo Pace, insieme ai deputati regionali Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Serafina Marchetta e Andrea Messina. Al tavolo della presidenza siederanno il Presidente regionale Laura Abbadessa e i tre commissari regionali Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, affiancati dai segretari provinciali e dai dirigenti provenienti da ogni angolo della Sicilia.

L’incontro rappresenta un momento di sintesi politica volto a consolidare la presenza del partito nelle istituzioni e a rafforzare il radicamento territoriale. Durante la giornata, i delegati si confronteranno sulle principali sfide regionali e sul rilancio di un’azione politica che intende richiamarsi ai valori e alla tradizione della Democrazia Cristiana, definendo nuove strategie per affrontare la fase cruciale che attende il futuro dell’Isola.