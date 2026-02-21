Cgil Catania, ufficiale il trasferimento in piazza Nettuno: via Crociferi libera entro settembre

La storica Camera del Lavoro di Catania lascerà la sede di via Crociferi entro il 30 settembre 2026 per trasferirsi in piazza Nettuno. Il trasloco mette fine a una permanenza di oltre 70 anni nel convento di San Giuliano, mentre resta da definire l’accordo economico con il Comune per 17 anni di affitti arretrati.

Svolta epocale per la Cgil di Catania: dopo oltre sette decenni, il sindacato abbandonerà l’edificio storico di via Crociferi. Il trasferimento nei nuovi locali di piazza Nettuno (area oggi dedicata a Franco Battiato) è stato confermato dal segretario generale Carmelo De Caudo e dall’assessore al Patrimonio Daniele Bottino, con una scadenza fissata inderogabilmente al 30 settembre 2026. La nuova sede sorgerà in un edificio che si affaccia sul mare.

Il trasloco è dettato non solo dalla necessità di risolvere un lungo contenzioso con l’amministrazione comunale, ma anche dall’inadeguatezza dei locali attuali. De Caudo ha sottolineato come l’edificio di via Crociferi sia vincolato e impossibile da adeguare per l’accessibilità ai disabili, oltre a trovarsi in una zona destinata a diventare integralmente ZTL. Il Comune, dal canto suo, intende recuperare l’immobile per ristrutturarlo e destinarlo a uffici pubblici, come quelli delle Attività produttive, abbattendo così i fitti passivi.

Resta ancora aperta la partita economica: il Comune reclama circa 800mila euro per 17 annualità di fitti mai versati, mentre il sindacato ha proposto una conciliazione di circa 290mila euro. La Cgil fa leva sulle numerose opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute negli anni per preservare l’edificio storico. La Ragioneria e l’avvocatura comunale dovranno ora valutare la congruità della proposta per chiudere definitivamente la vicenda amministrativa.