Catania, operazione straordinaria a San Cristoforo: sequestri di droga e sanzioni amministrative

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 20 Febbraio 2026 - 10:42

La Polizia di Stato ha condotto un’operazione straordinaria nel quartiere San Cristoforo a Catania, portando al sequestro di ingenti quantitativi di droga e a sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. L’intervento ha riguardato il contrasto allo spaccio, l’abusivismo commerciale e le infrazioni al Codice della Strada.

Vasta operazione di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, coordinata dalla Polizia di Stato con il supporto delle unità cinofile, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale. L’attività, finalizzata a contrastare la criminalità e l’illegalità diffusa, ha permesso di monitorare capillarmente le zone sensibili del quartiere, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, al decoro urbano e alla viabilità.

Sul fronte del contrasto al narcotraffico, il fiuto dei cani-poliziotto è stato determinante per il rinvenimento di sostanze stupefacenti abilmente occultate tra i marciapiedi e le abitazioni fatiscenti del rione. L’operazione si è conclusa con il sequestro a carico di ignoti di 180 grammi di cocaina e 170 grammi di marijuana, già suddivise in dosi e pronte per essere immesse sul mercato illegale.

Particolarmente incisivi i controlli amministrativi presso le attività commerciali di via Plebiscito e via Della Concordia, dove sono state riscontrate gravi irregolarità per un totale di 8.208 euro di sanzioni. In via Plebiscito, una rivendita di ortofrutta è stata sanzionata per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e l’installazione di tende e tabelle pubblicitarie non autorizzate, mentre un’enoteca è risultata irregolare per la cartellonistica abusiva. Lungo via Della Concordia, la Polizia ha proceduto al sequestro di un autocarro e della relativa merce (agrumi) appartenenti a un venditore ambulante totalmente sprovvisto di autorizzazioni, elevando a suo carico una multa di 2.686 euro.

L’attività di prevenzione ha riguardato anche la sicurezza stradale attraverso posti di blocco strategici che hanno portato all’identificazione di 115 persone e al controllo di 61 veicoli. Oltre 20 conducenti sono stati sanzionati per violazioni gravi quali la guida senza patente o l’assenza di assicurazione, portando al sequestro o fermo amministrativo di 8 mezzi. La Questura di Catania ha confermato che tali interventi proseguiranno regolarmente per garantire una costante presenza dello Stato in tutti i quartieri della città.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Tags: , , , , , , , , ,

Aiuti a famiglie e imprese: Catania vara la rottamazione quinquies senza sanzioni e interessi

Redazione 20 Febbraio 2026 - 08:52
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Regione Siciliana, riforma della dirigenza: verso la fascia unica e il nuovo sistema di valutazione

Redazione 20 Febbraio 2026 - 08:47

Viale Mario Rapisardi: La Città nella Città che non Dorme Mai

Redazione 19 Febbraio 2026 - 18:30
Bonus scuola

Scuola, Flc Cgil Sicilia: al via il tour provinciale per la valorizzazione del personale ATA

Redazione 19 Febbraio 2026 - 18:22

Salmo, ufficializzate le date in Sicilia: ad agosto concerti a Catania e Palermo

Redazione 19 Febbraio 2026 - 18:18

Catania, operazione della Polizia di Stato a San Cristoforo: arrestati due giovani e sequestrati 2,7 kg di droga

Redazione 19 Febbraio 2026 - 12:46

Ultimissime

San Pietro Clarenza, i Carabinieri recuperano un monopattino rapinato a un minore: denunciato un 24enne

Redazione 20 Febbraio 2026 - 10:54

Catania, operazione straordinaria a San Cristoforo: sequestri di droga e sanzioni amministrative

Redazione 20 Febbraio 2026 - 10:42

Comune di Mascalucia, bando per la gestione e valorizzazione del Bosco Monte Ceraulo

Redazione 20 Febbraio 2026 - 09:04

Visita del Papa a Lampedusa, mons. Raspanti: «Le Chiese di Sicilia grate al Successore di Pietro»

Redazione 20 Febbraio 2026 - 08:58

Aiuti a famiglie e imprese: Catania vara la rottamazione quinquies senza sanzioni e interessi

Redazione 20 Febbraio 2026 - 08:52