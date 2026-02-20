Catania, operazione straordinaria a San Cristoforo: sequestri di droga e sanzioni amministrative

La Polizia di Stato ha condotto un’operazione straordinaria nel quartiere San Cristoforo a Catania, portando al sequestro di ingenti quantitativi di droga e a sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. L’intervento ha riguardato il contrasto allo spaccio, l’abusivismo commerciale e le infrazioni al Codice della Strada.

Vasta operazione di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, coordinata dalla Polizia di Stato con il supporto delle unità cinofile, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale. L’attività, finalizzata a contrastare la criminalità e l’illegalità diffusa, ha permesso di monitorare capillarmente le zone sensibili del quartiere, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, al decoro urbano e alla viabilità.

Sul fronte del contrasto al narcotraffico, il fiuto dei cani-poliziotto è stato determinante per il rinvenimento di sostanze stupefacenti abilmente occultate tra i marciapiedi e le abitazioni fatiscenti del rione. L’operazione si è conclusa con il sequestro a carico di ignoti di 180 grammi di cocaina e 170 grammi di marijuana, già suddivise in dosi e pronte per essere immesse sul mercato illegale.

Particolarmente incisivi i controlli amministrativi presso le attività commerciali di via Plebiscito e via Della Concordia, dove sono state riscontrate gravi irregolarità per un totale di 8.208 euro di sanzioni. In via Plebiscito, una rivendita di ortofrutta è stata sanzionata per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e l’installazione di tende e tabelle pubblicitarie non autorizzate, mentre un’enoteca è risultata irregolare per la cartellonistica abusiva. Lungo via Della Concordia, la Polizia ha proceduto al sequestro di un autocarro e della relativa merce (agrumi) appartenenti a un venditore ambulante totalmente sprovvisto di autorizzazioni, elevando a suo carico una multa di 2.686 euro.

L’attività di prevenzione ha riguardato anche la sicurezza stradale attraverso posti di blocco strategici che hanno portato all’identificazione di 115 persone e al controllo di 61 veicoli. Oltre 20 conducenti sono stati sanzionati per violazioni gravi quali la guida senza patente o l’assenza di assicurazione, portando al sequestro o fermo amministrativo di 8 mezzi. La Questura di Catania ha confermato che tali interventi proseguiranno regolarmente per garantire una costante presenza dello Stato in tutti i quartieri della città.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.