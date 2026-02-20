Aiuti a famiglie e imprese: Catania vara la rottamazione quinquies senza sanzioni e interessi

Il Comune di Catania aderisce alla rottamazione quinquies per i debiti tributari, azzerando sanzioni e interessi. La misura, proposta dal consigliere Brucchieri, punta a sostenere la ripresa economica di famiglie e imprese locali.

Il Comune di Catania apre alla rottamazione quinquies per i tributi locali, offrendo una boccata d’ossigeno a famiglie e imprese in difficoltà economica. La proposta, presentata dal consigliere autonomista Brucchieri e condivisa dalla Giunta, punta a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie attraverso condizioni più sostenibili, che prevedono l’abbattimento totale di sanzioni e interessi.

L’iniziativa nasce da un attento ascolto del territorio e delle realtà produttive locali che ancora risentono di una congiuntura economica complessa. Secondo Brucchieri, la definizione agevolata rappresenta una risposta concreta per chi intende onorare i propri debiti con l’ente senza il peso degli oneri accessori. «La proposta presentata è nata dall’ascolto delle difficoltà economiche che ancora oggi molte famiglie e attività produttive si trovano ad affrontare. Consentire l’adesione alla nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione comunale significa offrire la possibilità di regolarizzare la propria posizione con condizioni più sostenibili, eliminando le sanzioni e gli interessi, favorendo così un percorso di rientro più equo e giusto», ha dichiarato il consigliere.

Il provvedimento ha ricevuto il pieno sostegno dell’Amministrazione, che ha recepito le istanze sollevate dai gruppi consiliari. «Ringrazio il Sindaco e la Giunta per aver condiviso lo spirito dell’iniziativa e per aver dimostrato sensibilità verso un tema che tocca da vicino tante realtà locali. La scelta di aderire alla rottamazione quinquies non è soltanto un atto amministrativo, ma un segnale politico chiaro: stare accanto ai cittadini, favorire la regolarizzazione e sostenere la ripresa economica del territorio», ha concluso Brucchieri.

Le modalità operative, i termini di adesione e la modulistica necessaria verranno definiti attraverso un apposito regolamento comunale. Come previsto dalla normativa nazionale, tutte le informazioni dettagliate saranno pubblicizzate tempestivamente sulla pagina ufficiale del Comune, consentendo così ai cittadini di conoscere tempi e modi per accedere ai benefici della rottamazione e regolarizzare i carichi affidati alla riscossione comunale.