Comune di Mascalucia, bando per la gestione e valorizzazione del Bosco Monte Ceraulo

Il Comune di Mascalucia ha pubblicato il bando per affidare la gestione del Bosco Monte Ceraulo a realtà del Terzo Settore. L’iniziativa mira a garantire tutela ambientale, manutenzione e una fruizione sostenibile del parco per i prossimi tre anni.

Il Comune di Mascalucia inaugura una nuova stagione per la salvaguardia e la valorizzazione del Bosco Monte Ceraulo. L’Amministrazione ha ufficialmente pubblicato un bando di selezione pubblica per l’affidamento della gestione dell’area a un soggetto qualificato del Terzo Settore. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare una presenza costante sul territorio, capace di armonizzare la tutela della biodiversità con una fruizione ordinata rivolta a famiglie, scuole e sportivi.

Il progetto gestionale richiesto dovrà focalizzarsi sulla manutenzione dei sentieri, delle aree picnic e delle infrastrutture esistenti, oltre a promuovere attività educative e culturali compatibili con l’ambiente boschivo. Tra le novità, il bando prevede la possibilità di attivare servizi accessori per i visitatori, come punti ristoro amovibili e il noleggio di attrezzature per l’escursionismo e e-bike. Tali attività dovranno rispettare regole rigorose per evitare alterazioni permanenti e garantire la massima tutela di fauna e flora.

L’affidamento avverrà a titolo agevolato, senza la previsione di un canone, ma con i costi di manutenzione interamente a carico del gestore selezionato. La durata della concessione sarà di tre anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio previa valutazione positiva del lavoro svolto. Le proposte saranno vagliate da una Commissione tecnica che premierà la qualità del piano di sicurezza, la prevenzione incendi e l’esperienza nella gestione ambientale.

«Il Bosco Monte Ceraulo è un patrimonio naturale che appartiene a tutti e che merita cura costante, presidio e una valorizzazione intelligente», hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Vincenzo Magra e l’assessore Damiano Marchese. L’Amministrazione punta dunque su un modello di gestione trasparente che sappia rendere il parco costantemente fruibile senza snaturarne l’identità e la bellezza.