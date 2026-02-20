San Pietro Clarenza, i Carabinieri recuperano un monopattino rapinato a un minore: denunciato un 24enne

I Carabinieri di Gravina di Catania hanno rintracciato e denunciato un giovane per aver sottratto con la forza un monopattino a un bambino in piazza della Vittoria a San Pietro Clarenza. L’intervento lampo, coordinato tramite il segnale GPS del mezzo, ha permesso la restituzione della refurtiva in meno di due ore.

Un pomeriggio di svago in piazza si è trasformato in momenti di paura a San Pietro Clarenza, dove un bambino è stato vittima di una rapina mentre giocava sotto la sorveglianza del padre. Intorno alle 17:00, un giovane ha strattonato il piccolo sottraendogli con la forza il monopattino e dileguandosi rapidamente tra le vie limitrofe, rendendo vano il tentativo di inseguimento immediato da parte del genitore.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla tecnologia e alla tempestiva segnalazione al 112. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania sono riusciti a localizzare il mezzo seguendo il segnale GPS collegato a un’applicazione sul cellulare della vittima, che indicava una posizione precisa in via Gino Spitalieri. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato il monopattino all’interno di un seminterrato, insieme al presunto autore del reato.

Per confermare inequivocabilmente la proprietà del mezzo, i militari hanno attivato l’allarme acustico tramite l’app, che ha iniziato a suonare all’interno dell’abitazione. Il giovane, un 24enne, è stato riconosciuto padre e figlio e successivamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina. Il monopattino è stato immediatamente recuperato e restituito al bambino.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.