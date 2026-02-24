Regione Siciliana, prorogato il bonus voli fino al luglio 2026: stanziati 15 milioni

Il governo regionale ha ufficializzato la proroga del bonus voli per i residenti in Sicilia fino al 31 luglio 2026. Il provvedimento, firmato dall’assessore Alessandro Aricò, conferma lo stanziamento di 15 milioni di euro per contrastare il rincaro dei biglietti aerei, mantenendo le attuali agevolazioni del 25% e del 50% per le tratte nazionali.

I viaggiatori siciliani potranno continuare a usufruire degli sconti sui collegamenti aerei nazionali grazie al rinnovo del sistema di incentivazione che era in scadenza a fine febbraio. Il decreto firmato dall’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, garantisce la continuità della misura con un investimento di 15 milioni di euro. Le modalità operative rimangono invariate: riduzione immediata del 25% per tutti i residenti e del 50% per le categorie prioritarie (come studenti, disabili e redditi bassi), applicabile acquistando i ticket direttamente dai vettori aderenti, quali Ita Airways e Aeroitalia, o tramite rimborso sulla piattaforma “SiciliaPei”.

Nonostante la riconferma, l’assessorato sta valutando tre possibili riforme del sistema per il futuro:

Semplificazione digitale : l’eliminazione del portale “SiciliaPei” a favore di una nuova applicazione integrata per la sola scontistica diretta.

: l’eliminazione del portale “SiciliaPei” a favore di una nuova applicazione integrata per la sola scontistica diretta. Innalzamento dei massimali : l’aumento del contributo massimo erogabile per tratta, che passerebbe da 37,50 a 50 euro per la fascia del 25% e da 75 a 100 euro per quella del 50%.

: l’aumento del contributo massimo erogabile per tratta, che passerebbe da 37,50 a per la fascia del 25% e da 75 a per quella del 50%. Aliquota unica: l’ipotesi di accorpare le riduzioni in un’unica percentuale del 35% valida per tutti.

Permangono, invece, incertezze sulla riedizione pasquale del Sicilia Express, il treno a tariffe agevolate che potrebbe non essere riproposto per le imminenti festività. Sul fronte ferroviario è stato invece ufficializzato l’accordo tra il Garante regionale per i detenuti e Trenitalia: saranno erogati voucher nominativi da 50 euro per sostenere le famiglie in difficoltà economica che devono raggiungere i penitenziari per i colloqui. Parallelamente, la Regione ha reso noto il successo del bando Step, con 52 progetti presentati per investimenti in biotecnologie e tecnologie digitali per un valore di 484 milioni di euro.