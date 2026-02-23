Catania, operazione “Viaggiare sicuri”: la Polfer potenzia i controlli in Stazione Centrale

La Polizia Ferroviaria ha intensificato i controlli presso la Stazione Centrale di Catania nell’ambito dell’operazione nazionale “Viaggiare sicuri”. L’attività, finalizzata a innalzare gli standard di sicurezza per i passeggeri, ha portato all’identificazione di numerosi viaggiatori e alla sanzione di due cittadini stranieri sorpresi a transitare irregolarmente sui binari.

Sicurezza rafforzata nello scalo ferroviario etneo grazie a un’operazione straordinaria condotta dai poliziotti della Polfer. L’intervento catanese si inserisce nella più ampia iniziativa nazionale “Viaggiare sicuri”, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria per monitorare le aree sensibili e contrastare fenomeni di illegalità diffusa all’interno delle stazioni e nelle zone limitrofe.

Per l’esecuzione dei controlli, gli agenti hanno impiegato tecnologie avanzate, tra cui smartphone di ultima generazione per la verifica rapida dei documenti e metal detector per l’ispezione di viaggiatori e bagagli. Durante il servizio, una pattuglia ha intercettato due cittadini stranieri, rispettivamente di nazionalità ungherese e ucraina, mentre tentavano di raggiungere la scogliera attraversando indebitamente i binari.

In ottemperanza al Regolamento di Polizia Ferroviaria, i due soggetti sono stati immediatamente fermati e identificati. A loro carico è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro ciascuno per la condotta pericolosa che metteva a rischio la propria incolumità e la regolarità del traffico ferroviario. L’attività di monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni per garantire la massima tutela a tutti gli utenti del servizio.