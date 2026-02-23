Automobile Club Catania, Giuseppe Angilello è il Campione Sociale 2025: premiate le eccellenze del volante

L’Automobile Club Catania ha celebrato i protagonisti della stagione sportiva 2025 durante la cerimonia di premiazione del Campionato Sociale, svoltasi presso l’Hotel Nettuno. L’evento è stato l’occasione per incoronare Giuseppe Angilello Campione Assoluto e lanciare ufficialmente la macchina organizzativa per la 49ª edizione della storica Catania-Etna.

Il mondo dell’automobilismo etneo si è ritrovato per rendere omaggio all’impegno e alla passione dei propri piloti. Alla presenza dei vertici istituzionali, tra cui il presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio e il presidente del Comitato Regionale ACI Massimo Rinaldi, è stato tracciato un bilancio estremamente positivo dell’attività sportiva appena conclusa. Il riconoscimento più prestigioso della giornata è andato a Giuseppe Angilello, proclamato Campione Assoluto del Campionato Sociale 2025.

Il focus della manifestazione si è spostato rapidamente sui progetti futuri, con particolare enfasi sulla 49ª Catania-Etna, in programma il 9 e 10 maggio 2026. Il presidente Magnano San Lio ha confermato che i contatti con gli enti locali sono già stati avviati per superare il successo della scorsa edizione, mentre è stato annunciato un nuovo corso per commissari di gara previsto per l’11, 12 e 13 marzo. Massimo Rinaldi ha inoltre sottolineato l’impegno congiunto per garantire il ritorno del pubblico in totale sicurezza, preservando una tradizione che vede Catania come “culla della velocità in salita”.

Oltre ai piloti, la cerimonia ha celebrato figure chiave dell’associazionismo e della storia motoristica siciliana. Sono stati conferiti riconoscimenti speciali a Enrico Grimaldi, nel trentesimo anniversario della sua presidenza della Scuderia Etna, e a Francesco Li Volsi del Catania Club Alfa Romeo per il successo del format “Ruote nella Storia”. Come evidenziato da Carlo Alessi, presidente dell’AC Caltanissetta, la Sicilia continua a rivestire un ruolo centrale nello sport automobilistico nazionale, forte di un sistema che punta al pieno recupero di eccellenze come l’Autodromo di Pergusa.