Catania, arrestato in flagranza per furto aggravato di carburante: l’intervento della Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato di 43 anni sorpreso a rubare carburante da un autotreno in sosta in via Domenico Tempio a Catania. L’intervento tempestivo delle Volanti, allertate da alcuni cittadini, ha permesso di recuperare la refurtiva e bloccare il ladro mentre tentava la fuga.

Un tentativo di furto di carburante è stato sventato grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel cuore della zona portuale di Catania. Un uomo ha approfittato della sosta di un autotreno in un’area di servizio di via Domenico Tempio per aspirare benzina dal serbatoio del mezzo pesante, mentre il conducente stava riposando dopo una giornata di lavoro.

La segnalazione di alcuni passanti alla Sala Operativa della Questura ha permesso l’invio immediato di una pattuglia della Squadra Volanti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo, un pluripregiudicato di 43 anni originario di Francofonte, ancora in possesso di bidoni in plastica e di un aspiratore utilizzato per travasare il liquido. Nonostante un tentativo di fuga, il soggetto è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Il controllo ha confermato che il 43enne era già riuscito ad asportare diversi litri di carburante. Il camionista, svegliato dalle operazioni di polizia, ha sporto querela confermando di non essersi accorto del furto in corso. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa delle successive fasi del giudizio. La benzina recuperata è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

