Giorgia Fumo porta il tour “Out of Office” nei teatri di Catania e Palermo ad aprile

L’attrice e stand-up comedian Giorgia Fumo approda in Sicilia ad aprile con il suo nuovo spettacolo “Out of Office”. Un viaggio ironico e pungente tra le assurdità della vita aziendale, dai fogli Excel al burnout, che toccherà i teatri di Catania e Palermo.

Dopo il successo internazionale del precedente tour, la comica e ingegnera Giorgia Fumo torna sul palco con “Out of Office”, una performance che analizza le trasformazioni del mondo del lavoro negli ultimi quindici anni. Lo spettacolo, prodotto da Savà Produzioni Creative e Agave Spettacoli, promette un ritratto autentico del microcosmo dell’ufficio, fatto di call estenuanti, presentazioni PowerPoint e dinamiche relazionali paradossali.

Le tappe siciliane previste per il tour sono:

Catania : mercoledì 29 aprile presso il Teatro Ambasciatori , ore 21:00.

: mercoledì 29 aprile presso il , ore 21:00. Palermo: giovedì 30 aprile presso il Teatro Orione, ore 21:00.

Giorgia Fumo, già finalista a Italia’s Got Talent e ospite di programmi come Le Iene e Stasera c’è Cattelan, mette a frutto la sua esperienza decennale nel settore della Market Intelligence per offrire una riflessione comica e intelligente sulla vita adulta. Lo show è scritto dalla stessa artista con la supervisione di Manuela Mazzocchi e la regia di Enrico Zaccheo. I biglietti per le due date siciliane sono già disponibili sui circuiti TicketOne e presso i rivenditori locali autorizzati.