Polizia di Stato, controlli straordinari a Biancavilla e Santa Maria di Licodia: il bilancio

Redazione 21 Febbraio 2026 - 14:02

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nell’ambito di un piano straordinario di prevenzione disposto dalla Questura di Catania. L’operazione ha portato all’identificazione di 72 persone e all’elevazione di sanzioni per violazioni al Codice della strada per un ammontare di circa 2.500 euro.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità e all’illegalità diffusa nei comuni alle falde dell’Etna. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, hanno setacciato i territori di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, presidiando i principali punti di accesso e le zone periferiche delle due comunità.

L’azione dei poliziotti si è sviluppata attraverso l’istituzione di posti di blocco fissi e itineranti, finalizzati a prevenire reati contro la persona e il patrimonio, oltre a garantire la sicurezza stradale. Durante i controlli, sono state identificate 72 persone e verificati 36 veicoli. Le irregolarità riscontrate hanno portato a sanzioni amministrative per un totale di circa 2.500 euro, colpendo in particolare comportamenti che mettono a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Tra le violazioni più rilevanti accertate dagli agenti, spiccano diversi casi di circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa, che hanno fatto scattare il sequestro amministrativo dei mezzi. Altri conducenti sono stati sanzionati per la mancata revisione periodica, con conseguente sospensione dalla circolazione, o per la mancanza dei documenti obbligatori al seguito. La Questura di Catania ha già annunciato che nuove operazioni di pattugliamento nel comprensorio adranita sono programmate per i prossimi giorni.

