Arsenale e droga in un’auto abbandonata: il blitz dei Carabinieri a Palagonia incastra un pregiudicato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Palagonia hanno denunciato un pregiudicato di 40 anni a seguito del ritrovamento di un ingente quantitativo di droga e di un’arma clandestina all’interno di un’auto apparentemente abbandonata. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 11 chilogrammi tra marijuana e hashish, oltre a un fucile con matricola abrasa.

Un controllo di routine si è trasformato in un importante sequestro di armi e droga a Palagonia. Durante un servizio perlustrativo in via Soldato Pirracchio, i militari dell’Arma hanno notato una Fiat Punto parcheggiata a bordo strada in una zona priva di illuminazione pubblica. L’ispezione dell’abitacolo, effettuata con l’ausilio di torce, ha permesso di scorgere un tubo metallico sotto un telo sul sedile posteriore, rivelatosi poi essere la canna smontata di un fucile calibro 12 con matricola abrasa.

L’odore sospetto proveniente dall’auto ha spinto i Carabinieri a una perquisizione più approfondita del mezzo. Sotto il sedile sono state rinvenute 6 cartucce del medesimo calibro, mentre nel bagagliaio è stato scoperto un vero e proprio carico di stupefacenti: cinque confezioni sottovuoto contenenti 5,5 kg di marijuana e due buste con 59 panetti di hashish, per un peso complessivo di 5,9 kg.

Attraverso i riscontri nella Banca Dati delle Forze di Polizia, i militari sono risaliti al proprietario dell’auto, un 40enne pregiudicato residente a Palagonia. L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione e deferito alla Procura della Repubblica di Caltagirone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.

