Catania, incidente mortale sull’Asse dei Servizi: interviene la Polizia di Stato

Tragedia questa mattina lungo l’Asse dei Servizi a Catania, dove un uomo ha perso la vita a causa di un violento impatto contro le barriere di protezione. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe stato innescato da un malore improvviso che ha reso impossibile il controllo del mezzo.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 23 febbraio 2026, a Catania. Un automobilista che percorreva l’Asse dei servizi della Tangenziale, in direzione del centro cittadino, è deceduto dopo essersi schiantato contro il guardrail nei pressi del distributore di carburante Q8.

Stando ai primi rilievi effettuati dalle autorità, l’ipotesi investigativa principale è che il conducente sia stato colto da un malore improvviso mentre si trovava alla guida. La perdita dei sensi avrebbe causato l’uscita di strada autonoma del veicolo, rendendo inutile ogni tentativo di manovra per evitare l’impatto con le barriere metalliche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle Volanti della Questura di Catania per eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per garantire la sicurezza della zona. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti e disagi alla circolazione stradale lungo l’importante arteria cittadina, con il traffico che è stato gestito dagli operatori per permettere la rimozione del veicolo e il ripristino della carreggiata.