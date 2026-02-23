Catania, incidente mortale sull’Asse dei Servizi: interviene la Polizia di Stato

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 23 Febbraio 2026 - 11:12

Tragedia questa mattina lungo l’Asse dei Servizi a Catania, dove un uomo ha perso la vita a causa di un violento impatto contro le barriere di protezione. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe stato innescato da un malore improvviso che ha reso impossibile il controllo del mezzo.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 23 febbraio 2026, a Catania. Un automobilista che percorreva l’Asse dei servizi della Tangenziale, in direzione del centro cittadino, è deceduto dopo essersi schiantato contro il guardrail nei pressi del distributore di carburante Q8.

Stando ai primi rilievi effettuati dalle autorità, l’ipotesi investigativa principale è che il conducente sia stato colto da un malore improvviso mentre si trovava alla guida. La perdita dei sensi avrebbe causato l’uscita di strada autonoma del veicolo, rendendo inutile ogni tentativo di manovra per evitare l’impatto con le barriere metalliche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle Volanti della Questura di Catania per eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per garantire la sicurezza della zona. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti e disagi alla circolazione stradale lungo l’importante arteria cittadina, con il traffico che è stato gestito dagli operatori per permettere la rimozione del veicolo e il ripristino della carreggiata.

Tags: , , , , , , ,

Polizia di Stato Adrano, denunciato 39enne per rapina aggravata e furto

Redazione 23 Febbraio 2026 - 11:07

Automobile Club Catania, Giuseppe Angilello è il Campione Sociale 2025: premiate le eccellenze del volante

Redazione 23 Febbraio 2026 - 08:31

Acireale, Polizia di Stato denuncia pluripregiudicato per spendita di monete false

Redazione 22 Febbraio 2026 - 16:08

Catania, controlli interforze nel fine settimana: monitorata la movida del centro storico

Redazione 22 Febbraio 2026 - 13:11

Giorgia Fumo porta il tour “Out of Office” nei teatri di Catania e Palermo ad aprile

Redazione 22 Febbraio 2026 - 09:41

Catania, arrestato in flagranza per furto aggravato di carburante: l’intervento della Polizia

Redazione 22 Febbraio 2026 - 09:36

Ultimissime

Catania, incidente mortale sull’Asse dei Servizi: interviene la Polizia di Stato

Redazione 23 Febbraio 2026 - 11:12

Polizia di Stato Adrano, denunciato 39enne per rapina aggravata e furto

Redazione 23 Febbraio 2026 - 11:07

Smadav Free[Activated] no Virus no Virus Instant

digitrend2026 23 Febbraio 2026 - 09:22

Automobile Club Catania, Giuseppe Angilello è il Campione Sociale 2025: premiate le eccellenze del volante

Redazione 23 Febbraio 2026 - 08:31

Sanremo 2026, Carlo Conti inaugura la 76ª edizione nel segno di Pippo Baudo

Redazione 23 Febbraio 2026 - 08:23