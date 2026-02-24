Comune di Catania, al via il servizio “Smart Police” con monopattini elettrici per la Polizia locale

La Polizia Locale di Catania lancia il servizio “Smart Police” nel centro storico, introducendo l’uso di monopattini elettrici per il pattugliamento delle aree pedonali. L’iniziativa, presentata oggi in piazza Università, mira a coniugare rapidità d’intervento, prossimità ai cittadini e sostenibilità ambientale lungo l’asse di via Etnea e all’interno di Villa Bellini.

Il centro storico di Catania si trasforma in un laboratorio di mobilità sostenibile al servizio della sicurezza urbana. Questa mattina, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Carmelo Coppolino hanno inaugurato il servizio “Smart Police”, che vede l’integrazione di mezzi elettrici agili a supporto delle tradizionali attività di pattugliamento appiedato. L’obiettivo dichiarato è garantire una presenza costante e interventi più tempestivi nelle zone a maggiore affluenza pedonale.

La flotta, composta da circa venti monopattini elettrici, è stata fornita in comodato d’uso gratuito per un anno dalla società Lime, a seguito di un avviso di manifestazione d’interesse pubblicato dall’Amministrazione comunale. I mezzi sono facilmente riconoscibili grazie alla livrea brandizzata con la scritta “Polizia Locale” e sono dotati di sistemi di geolocalizzazione, gestione della ricarica e caschi protettivi per gli agenti, i quali riceveranno anche una specifica formazione per il corretto utilizzo.

La sperimentazione si concentrerà inizialmente lungo l’intero asse pedonale di via Etnea, dal Duomo fino a Villa Bellini (inclusi i viali interni al parco), con l’intenzione di estendere successivamente il perimetro ad altre aree della città. L’assessore Coppolino ha sottolineato che l’utilizzo di questi mezzi permetterà di intervenire con celerità su diverse criticità: dalle infrazioni al Codice della strada alla circolazione di veicoli non autorizzati nelle aree pedonali, fino al contrasto dell’occupazione irregolare di suolo pubblico e del disturbo della quiete.