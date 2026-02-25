Associazione San Marco: presentato il nuovo calendario delle donazioni di sangue a Catania

Redazione 25 Febbraio 2026 - 17:53

L’Associazione San Marco Donatori Volontari Sangue ha presentato il nuovo calendario di appuntamenti a Catania per la raccolta ematica tramite autoemoteca. L’iniziativa, che coinvolge attivamente istituzioni e scuole cittadine, si arricchisce quest’anno con l’attivazione di un servizio gratuito di supporto psicologico dedicato a tutti i donatori.

La solidarietà torna protagonista nelle strade catanesi grazie all’impegno dell’Associazione San Marco, che ha ufficializzato le prossime date per la raccolta di sangue tramite autoemoteca. Il programma di appuntamenti prenderà il via venerdì 27 febbraio presso la Capitaneria di Porto di Catania, dove la donazione sarà aperta sia al personale dipendente sia alla cittadinanza.

Il calendario si svilupperà toccando punti strategici della città e diverse realtà scolastiche:

  • 3 marzo: sosta presso l’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin”.
  • 11 aprile: raccolta presso la Stazione Maristaeli, con accesso garantito a ogni cittadino.
  • 5 e 8 maggio: l’autoemoteca farà tappa all’Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi”.

Il presidente dell’associazione, il cav. Giuseppe Mario Frezza, ha evidenziato come la collaborazione con le scuole sia fondamentale per avvicinare le nuove generazioni, affinché i giovani diventino “ambasciatori della donazione” presso amici e familiari. Una visione condivisa dal segretario Rosario Battiato, che ha annunciato l’avvio, dal prossimo 18 marzo, di un innovativo servizio di consulenza psicologica gratuita. Si tratta di un supporto pensato per restare accanto ai donatori che potrebbero attraversare momenti delicati della propria vita, valorizzando un gesto semplice capace di salvare numerose vite.

