Catania, operazione della Guardia di Finanza in via Teocrito: sequestrati 2.000 prodotti contraffatti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha portato a termine un importante sequestro di merce contraffatta nei pressi del mercato storico della città. L’operazione, finalizzata alla tutela della sicurezza dei consumatori e della leale concorrenza, ha rimosso dal mercato circa 2.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Le Fiamme Gialle del I Gruppo Catania hanno intensificato i controlli nel cuore dell’area commerciale cittadina, concentrando l’attenzione in via Teocrito, nelle immediate vicinanze dello storico mercato della “fera o luni”. Durante le ispezioni, i finanzieri hanno individuato un’attività di commercio ambulante, gestita da un cittadino originario del Bangladesh, che esponeva per la vendita una vasta gamma di prodotti recanti marchi contraffatti.

Il sequestro ha riguardato circa 2.000 articoli, tra cui accessori per smartphone, cuffie, cover, portachiavi e giocattoli. La merce riproduceva illecitamente loghi e modelli registrati di brand internazionali di lusso, sport e tecnologia come Apple, JBL, Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, oltre a personaggi popolari tra i bambini come Super Mario, Pokemon e Labubu. La Guardia di Finanza ha sottolineato la pericolosità di tali beni: i caricatori non originali possono esplodere o surriscaldarsi, mentre i giocattoli spesso mancano di certificazioni sui materiali tossici impiegati nella produzione.

Il titolare dell’attività ambulante è stato deferito alla Procura della Repubblica per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’illegalità economica e a salvaguardia degli operatori onesti del territorio.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.