Sanremo 2026, il bilancio della seconda serata: tra Nuove Proposte e campioni olimpici

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:22

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto il debutto delle Nuove Proposte e il ritorno dei grandi protagonisti, in un tentativo di rilancio degli ascolti dopo l’esordio sottotono. Tra i momenti più intensi, il duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro e l’omaggio sportivo ai campioni di Milano Cortina, in una scaletta che ha alternato musica, comicità e riflessione sociale.

Sotto la guida di Carlo Conti e Laura Pausini, la kermesse ha cercato di invertire la rotta rispetto ai dati Auditel della prima serata, che ha registrato una flessione di tre milioni di telespettatori rispetto all’anno precedente. L’apertura è stata affidata alle Nuove Proposte, presentate da Gianluca Gazzoli: Filippucci (con il brano “Laguna”) e Angelica Bove (“Mattone”) hanno conquistato l’accesso alla finale superando la concorrenza di Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.

Musica, Comicità e Ospiti Speciali

La serata è stata arricchita da performance d’eccezione e incursioni teatrali:

  • Achille Lauro: In veste di co-conduttore e performer, ha proposto “Perdutamente”, dedicando un pensiero alle vittime di Crans-Montana, e ha successivamente duettato con Pausini sulle note di “16 Marzo”.
  • Pilar Fogliati: L’attrice ha portato sul palco l’ironia dei suoi personaggi, tra cui la snob “Uvetta”, regalando momenti di leggerezza prima di affiancare Conti nella conduzione.
  • Lillo: Il comico ha giocato con il ruolo del “bravo presentatore”, decostruendo gli stereotipi della conduzione sanremese tra gli applausi dell’Ariston.
  • Impegno Sociale: Momento di grande partecipazione con il Coro dell’Anffas, che ha reinterpretato il classico “Si può dare di più”, e il messaggio di vicinanza di Carlo Conti alla popolazione di Niscemi, colpita da una tragica frana.

Orgoglio Olimpico all’Ariston

In un ideale passaggio di consegne con i Giochi di Milano Cortina 2026, il palco ha ospitato le eccellenze dello sport azzurro. Sono intervenute le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, insieme ai campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli e Giuliana Turra. Assente per motivi di salute Arianna Fontana. Lollobrigida ha voluto dedicare il proprio successo al figlio, sottolineando il calore ricevuto dal pubblico italiano durante le competizioni olimpiche.

La gara tra i 15 Big previsti per la serata è stata aperta da Patty Pravo, dando il via alle votazioni che hanno coinvolto il Televoto, la Giuria della Stampa e quella delle Radio.

Tags: , , , , , , , , ,

Sanremo 2026, debutto nel segno di Baudo e Pausini: il bilancio della prima serata

Redazione 25 Febbraio 2026 - 07:59

Catania, operazione della Guardia di Finanza in via Teocrito: sequestrati 2.000 prodotti contraffatti

Redazione 25 Febbraio 2026 - 07:46

Sanremo 2026, Carlo Conti rivendica l’autonomia del Festival dalle polemiche politiche

Redazione 24 Febbraio 2026 - 08:32

Riforma elettorale: i dettagli della nuova bozza e il premio di maggioranza da 70 seggi

Redazione 24 Febbraio 2026 - 08:24

Automobile Club Catania, Giuseppe Angilello è il Campione Sociale 2025: premiate le eccellenze del volante

Redazione 23 Febbraio 2026 - 08:31

Sanremo 2026, Carlo Conti inaugura la 76ª edizione nel segno di Pippo Baudo

Redazione 23 Febbraio 2026 - 08:23

Ultimissime

Polizia di Stato: intensificati i controlli e i soccorsi sui campi da sci dell’Etna Nord

Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:29

Sanremo 2026, il bilancio della seconda serata: tra Nuove Proposte e campioni olimpici

Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:22

Associazione San Marco: presentato il nuovo calendario delle donazioni di sangue a Catania

Redazione 25 Febbraio 2026 - 17:53

Sanremo 2026, debutto nel segno di Baudo e Pausini: il bilancio della prima serata

Redazione 25 Febbraio 2026 - 07:59

Catania, operazione della Guardia di Finanza in via Teocrito: sequestrati 2.000 prodotti contraffatti

Redazione 25 Febbraio 2026 - 07:46