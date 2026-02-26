Sanremo 2026, il bilancio della seconda serata: tra Nuove Proposte e campioni olimpici

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto il debutto delle Nuove Proposte e il ritorno dei grandi protagonisti, in un tentativo di rilancio degli ascolti dopo l’esordio sottotono. Tra i momenti più intensi, il duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro e l’omaggio sportivo ai campioni di Milano Cortina, in una scaletta che ha alternato musica, comicità e riflessione sociale.

Sotto la guida di Carlo Conti e Laura Pausini, la kermesse ha cercato di invertire la rotta rispetto ai dati Auditel della prima serata, che ha registrato una flessione di tre milioni di telespettatori rispetto all’anno precedente. L’apertura è stata affidata alle Nuove Proposte, presentate da Gianluca Gazzoli: Filippucci (con il brano “Laguna”) e Angelica Bove (“Mattone”) hanno conquistato l’accesso alla finale superando la concorrenza di Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.

Musica, Comicità e Ospiti Speciali

La serata è stata arricchita da performance d’eccezione e incursioni teatrali:

Achille Lauro: In veste di co-conduttore e performer, ha proposto "Perdutamente", dedicando un pensiero alle vittime di Crans-Montana, e ha successivamente duettato con Pausini sulle note di "16 Marzo".

Pilar Fogliati: L'attrice ha portato sul palco l'ironia dei suoi personaggi, tra cui la snob "Uvetta", regalando momenti di leggerezza prima di affiancare Conti nella conduzione.

Lillo: Il comico ha giocato con il ruolo del "bravo presentatore", decostruendo gli stereotipi della conduzione sanremese tra gli applausi dell'Ariston.

Impegno Sociale: Momento di grande partecipazione con il Coro dell'Anffas, che ha reinterpretato il classico "Si può dare di più", e il messaggio di vicinanza di Carlo Conti alla popolazione di Niscemi, colpita da una tragica frana.

Orgoglio Olimpico all’Ariston

In un ideale passaggio di consegne con i Giochi di Milano Cortina 2026, il palco ha ospitato le eccellenze dello sport azzurro. Sono intervenute le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, insieme ai campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli e Giuliana Turra. Assente per motivi di salute Arianna Fontana. Lollobrigida ha voluto dedicare il proprio successo al figlio, sottolineando il calore ricevuto dal pubblico italiano durante le competizioni olimpiche.

La gara tra i 15 Big previsti per la serata è stata aperta da Patty Pravo, dando il via alle votazioni che hanno coinvolto il Televoto, la Giuria della Stampa e quella delle Radio.