Catania Capitale della Cultura 2028: Fiorello e Parmitano testimonial della candidatura

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 27 Febbraio 2026 - 06:43

Fiorello e Luca Parmitano scendono in campo per la candidatura di Catania a Capitale della Cultura 2028. Due eccellenze locali che portano il nome della città nel mondo, unendo spettacolo e scienza per sostenere il progetto di rilancio del capoluogo etneo.

Due nomi di spicco del panorama nazionale offrono il proprio sostegno alla sfida di Catania per ottenere il prestigioso titolo del 2028. Rosario Tindaro Fiorello, showman catanese classe 1960, è l’artista poliedrico capace di dominare la scena televisiva, radiofonica e teatrale grazie a un’ironia unica e una naturale propensione per l’improvvisazione. Dagli esordi negli anni Novanta fino ai recenti successi nei Festival di Sanremo, l’artista ha mantenuto un legame profondo con le sue origini, diventando un volto iconico dello spettacolo italiano.

Accanto a lui, Luca Parmitano, astronauta e ufficiale dell’Aeronautica Militare nato a Paternò nel 1976. Il suo percorso segna tappe storiche per l’esplorazione spaziale, essendo stato il primo italiano a eseguire un’attività extraveicolare e a comandare la Stazione Spaziale Internazionale durante la missione Beyond nel 2019. Figura di riferimento per la divulgazione scientifica, il suo impegno nello spazio e nella ricerca rappresenta un vanto per la terra etnea. La discesa in campo di questi due personaggi mira a dare forza al progetto culturale, evidenziando il legame tra le radici siciliane e i traguardi internazionali raggiunti.

Tags: , , , , , , , , ,

Polizia Stradale Catania: controlli e denunce presso i centri revisione veicoli del territorio

Redazione 26 Febbraio 2026 - 13:18

Polizia di Stato: intensificati i controlli e i soccorsi sui campi da sci dell’Etna Nord

Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:29

Associazione San Marco: presentato il nuovo calendario delle donazioni di sangue a Catania

Redazione 25 Febbraio 2026 - 17:53

Sanremo 2026, debutto nel segno di Baudo e Pausini: il bilancio della prima serata

Redazione 25 Febbraio 2026 - 07:59

Catania, operazione della Guardia di Finanza in via Teocrito: sequestrati 2.000 prodotti contraffatti

Redazione 25 Febbraio 2026 - 07:46

Regione Siciliana, prorogato il bonus voli fino al luglio 2026: stanziati 15 milioni

Redazione 24 Febbraio 2026 - 08:35

Ultimissime

Catania Capitale della Cultura 2028: Fiorello e Parmitano testimonial della candidatura

Redazione 27 Febbraio 2026 - 06:43

Sanremo 2026, premio alla carriera a Mogol e finale Nuove Proposte: i momenti chiave della terza serata

Redazione 27 Febbraio 2026 - 06:38

Polizia Stradale Catania: controlli e denunce presso i centri revisione veicoli del territorio

Redazione 26 Febbraio 2026 - 13:18

Polizia di Stato: intensificati i controlli e i soccorsi sui campi da sci dell’Etna Nord

Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:29

Sanremo 2026, il bilancio della seconda serata: tra Nuove Proposte e campioni olimpici

Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:22