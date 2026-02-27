Catania Capitale della Cultura 2028: Fiorello e Parmitano testimonial della candidatura

Fiorello e Luca Parmitano scendono in campo per la candidatura di Catania a Capitale della Cultura 2028. Due eccellenze locali che portano il nome della città nel mondo, unendo spettacolo e scienza per sostenere il progetto di rilancio del capoluogo etneo.

Due nomi di spicco del panorama nazionale offrono il proprio sostegno alla sfida di Catania per ottenere il prestigioso titolo del 2028. Rosario Tindaro Fiorello, showman catanese classe 1960, è l’artista poliedrico capace di dominare la scena televisiva, radiofonica e teatrale grazie a un’ironia unica e una naturale propensione per l’improvvisazione. Dagli esordi negli anni Novanta fino ai recenti successi nei Festival di Sanremo, l’artista ha mantenuto un legame profondo con le sue origini, diventando un volto iconico dello spettacolo italiano.

Accanto a lui, Luca Parmitano, astronauta e ufficiale dell’Aeronautica Militare nato a Paternò nel 1976. Il suo percorso segna tappe storiche per l’esplorazione spaziale, essendo stato il primo italiano a eseguire un’attività extraveicolare e a comandare la Stazione Spaziale Internazionale durante la missione Beyond nel 2019. Figura di riferimento per la divulgazione scientifica, il suo impegno nello spazio e nella ricerca rappresenta un vanto per la terra etnea. La discesa in campo di questi due personaggi mira a dare forza al progetto culturale, evidenziando il legame tra le radici siciliane e i traguardi internazionali raggiunti.