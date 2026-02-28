Sigonella, la base USA richiama alla vigilanza il personale dopo l’attacco all’Iran

La base USA di Sigonella richiama il personale alla massima prudenza in seguito all’attacco statunitense all’Iran. Il comando militare raccomanda di mantenere un profilo basso e di prestare attenzione all’ambiente circostante, confermando che il livello di allerta interno alla struttura resta invariato.

L’attenzione resta alta presso la base militare USA Nas Sigonella, situata a Motta Sant’Anastasia nel Catanese. Il comando ha diffuso una nota ufficiale rivolta al personale e ai loro familiari, invitando alla vigilanza in seguito all’attacco USA contro l’Iran. Il messaggio specifica che, allo stato attuale, non sussistono minacce specifiche o credibili, ma la cautela resta un dovere per la sicurezza dei cittadini americani e delle loro famiglie.

Le direttive pubblicate sui canali social ufficiali invitano a essere consapevoli di ciò che accade intorno a sé, a mantenere un basso profilo e a prestare particolare attenzione se ci si trova inaspettatamente vicino a grandi raduni di persone. Il comando militare ha precisato che il livello di allerta all’interno della struttura non ha subito innalzamenti ed è rimasto invariato.

Per ricevere aggiornamenti in tempo reale, il personale è incoraggiato ad abilitare le notifiche sul sistema AtHoc e a consultare costantemente le pagine Facebook e Instagram di Nassig. Sono stati indicati anche due contatti telefonici dedicati, distinti per la gestione di situazioni di emergenza e per interventi non urgenti. Il messaggio si chiude con un avvertimento diretto: “stai attento, Sigonella”.