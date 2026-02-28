Sigonella, la base USA richiama alla vigilanza il personale dopo l’attacco all’Iran

Redazione 28 Febbraio 2026 - 18:36

La base USA di Sigonella richiama il personale alla massima prudenza in seguito all’attacco statunitense all’Iran. Il comando militare raccomanda di mantenere un profilo basso e di prestare attenzione all’ambiente circostante, confermando che il livello di allerta interno alla struttura resta invariato.

L’attenzione resta alta presso la base militare USA Nas Sigonella, situata a Motta Sant’Anastasia nel Catanese. Il comando ha diffuso una nota ufficiale rivolta al personale e ai loro familiari, invitando alla vigilanza in seguito all’attacco USA contro l’Iran. Il messaggio specifica che, allo stato attuale, non sussistono minacce specifiche o credibili, ma la cautela resta un dovere per la sicurezza dei cittadini americani e delle loro famiglie.

Le direttive pubblicate sui canali social ufficiali invitano a essere consapevoli di ciò che accade intorno a sé, a mantenere un basso profilo e a prestare particolare attenzione se ci si trova inaspettatamente vicino a grandi raduni di persone. Il comando militare ha precisato che il livello di allerta all’interno della struttura non ha subito innalzamenti ed è rimasto invariato.

Per ricevere aggiornamenti in tempo reale, il personale è incoraggiato ad abilitare le notifiche sul sistema AtHoc e a consultare costantemente le pagine Facebook e Instagram di Nassig. Sono stati indicati anche due contatti telefonici dedicati, distinti per la gestione di situazioni di emergenza e per interventi non urgenti. Il messaggio si chiude con un avvertimento diretto: “stai attento, Sigonella”.

